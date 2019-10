NA Hussein-Dey : Remane jette l’éponge

Rezki Remane n’est plus l’entraîneur du NAHD. Le technicien a décidé, d’un commun accord avec la direction, de mettre fin à sa mission à l’issue de la défaite face au MCA (3-0). Inévitable. Le Nasr Hussein Dey devrait se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur. Rezki Remane, qui occupe le poste depuis le début de la saison, a démissionné ce vendredi d’un commun accord avec la direction. Les deux parties ont convenu d’une séparation à l’amiable. Le départ de Remane fait suite à la défaite des Sang et Or, mercredi, face au MCA (3-0). «C’est moi qui ai demandé à partir. Je pense que c’est la meilleure chose à faire vu le contexte actuel. Il y a d’abord les mauvais résultats qui nous compliquent le travail. Et puis, il y a une grosse pression en ce moment sur les joueurs et dans leur intérêt, j’ai préféré quitter mes fonctions. Je pense que le club a le temps pour trouver un entraîneur et espérer redresser la situation. Pour le moment, la direction du NAHD n’a soufflé mot sur le profil du futur entraîneur. Certaines informations parlent d’un technicien étranger, mais officiellement il n’en est rien. Après 8 journées, le NAHD n’a récolté que 7 petits points et pointe à l’avant-dernière place au classement, ex æquo avec le Paradou, dernier. C’est sûr que la mission du futur entraîneur ne risque pas d’être aisée.

Amar B.