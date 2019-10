Classement FIFA : Les Verts, victimes de la nouvelle formule de calcul

Le dernier classement FIFA, publié le 23 octobre dernier, n'a pas manqué de faire jaser les fans des verts. Ces derniers estiment que ce classement est injuste. Pour rappel, la sélection nationale, auteur d'un nul face au RD Congo (1-1), alors 55e mondial, et d'une belle victoire face à la neuvième nation au classement mondial, à savoir la Colombie (3-0), a stagné à la 38e position.

Après ces deux résultats, les Verts ont gagné trois points seulement (1469). Ce qui ne leur permet pas de dépasser les nations qui les précèdent au classement. Certes, la sélection nationale a doublé la Corée du Sud, mais le bond de cinq places réalisé par la Russie ne permet pas à l'Algérie de progresser au classement. La Russie remplace en quelque sorte la Corée du Sud. De leur côté, le RDC a gagné une place, alors que les Cafeteros, auteurs d'un nul face au Chili, aussi, sont recalé d'une position. La faute à la nouvelle formule de calcule, qui est entrée en vigueur en 2018, au lendemain de la finale de la coupe du monde remportée par la France en Russie. Avec l'ancienne formule, l'EN aurait gagné au moins trois places. Celle consiste a faire un calcul selon une formule mathématique : P = M x I x T x C. Explication ; le «P» correspond au nombre de points gagnés par l'équipe au classement Fifa, le «M» à la valorisation du résultat (trois points pour une victoire et 1 point pour un match nul), le «I» à l'Importance de la rencontre, le «T» à la valeur de l'adversaire et le «C» au coefficient de la confédération. Jugée trop injuste, dans certains cas, et assez complexe, l'ancienne méthode de calcule, qui n'arrange pas les affaires des grandes nations du football, a été remplacée par une formule mathématique pour le moins plus simple et a priori plus équitable. La nouvelle formule se présente ainsi : P = Ppréc + I x (R – Ra). Pour assimiler plus ou moins le nouveau mode de calcul, il y a lieu de comprendre ce que signifient les différents signes utilisés. Ainsi, le «P» correspond au nombre de points de l'équipe après son match. Il est calculé avec la somme des points précédents, à savoir « Ppréc » et d'un calcul un peu plus complexe. Par ailleurs, le « I » représente l'importance du match. Il faut savoir que pour un match amical en dehors du calendrier international, le «I» vaudra 5 points. En revanche, pour les matchs de Coupe du Monde à partir des quarts de finale, le «I» vaut 60 points. L'importance du match est ensuite multipliée par la différence entre le résultat le «R» (1 point en cas de victoire, 0,5 en cas de match nul et 0 en cas de défaite) et le résultat attendu, qui est symbolisé par le «Ra». Le résultat attendu est calculé à partir de la différence de classement précédente entre les deux équipes. Pour rappel, le classement FIFA, considéré comme un baromètre, est pris en considération pour le tirage au sort des éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar. Le plus important pour l'EN est de rester parmi les cinq meilleures nations du continent. Actuellement, l'Algérie, championne d'Afrique pourtant, est troisième, derrière le Sénégal et la Tunisie.

Redha M.