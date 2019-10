M. Gaïd Salah, au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires : Réunir toutes les conditions pour une bonne préparation

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a présidé, jeudi, la cérémonie de baptisation du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun (Alger) au nom du chahid Messaoud Boudjriou.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la famille du Chahid qui a été honorée en cette occasion. M. Ahmed Gaïd Salah a suivi ensuite un exposé global présenté par le commandant du Centre, portant sur le bilan général des activités du Centre et l'état des nouvelles infrastructures sportives dont les travaux ont été achevés et celles en cours de construction. «Ces infrastructures qui ont bénéficié d’un intérêt particulier de la part du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire afin de les doter de tous les équipements sportifs modernes aux normes internationales en la matière, réunissant toutes les conditions adéquates pour une bonne préparation de nos athlètes militaires et contribuant ainsi à la réalisation d’excellents résultats à l’échelle nationale et internationale, qui traduisent la bonne réputation du sport militaire au sein de l’Armée nationale populaire». Le général de corps d'Armée a saisi l'occasion de la veille du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 pour rappeler «l'importance d'ancrer les valeurs et les principes de la Glorieuse Révolution dans la mémoire collective du peuple algérien et l’impératif de prendre exemple sur les auteurs de cette Révolution miraculeuse qui a prouvé et qui prouvera sans nul doute que l’Algérie, qui a su vaincre hier le colonisateur barbare, saura toujours comment poursuivre le parcours de son triomphe et la voie de sa victoire». Il a également indiqué que le Haut Commandement «veille à mettre à disposition tous les moyens matériels et humains nécessaires pour le développement du sport militaire, ce qui a contribué et contribue encore à la réalisation de grands résultats dans ce domaine au niveau national et international». L'équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale a remporté la 47e édition de la Coupe d’Algérie de football militaire, en s'imposant devant le Commandement de la 1ère Région militaire aux tirs au but (3 à 1). Cette 47e édition de la finale de Coupe d'Algérie militaire de football s'est déroulée jeudi sous la supervision du vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’Armée qui a remis le trophée au capitaine de l'équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale.