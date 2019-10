Diplomatie : Agrément à la nomination de nouveaux ambassadeurs

Les gouvernements éthiopien, colombien et italien ont donné leur agrément à la nomination de nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.

Il s’agit de MM. Salah Francis Elhamdi, pour l'Ethiopie, d’Ahmed Hachemi, pour la République de Colombie et d’Ahmed Boutache pour la République italienne, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.