Assemblée du Conseil de l’Europe : Une délégation du Conseil de la nation à Strasbourg

Le Conseil de la nation a pris part, jeudi dernier à Strasbourg (France), au sommet des présidents de parlements de l'Assemblée européenne du Conseil de l'Europe (APCE), a indiqué un communiqué du Conseil.

L'ordre du jour de cette conférence de deux jours comprend trois principaux axes : «Notre maison commune européenne : les 70 prochaines années» ; «Mise en œuvre du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable : contribution des parlements» et «Les femmes en politique et le discours public — Quel rôle les parlements nationaux peuvent-ils jouer dans la lutte contre la montée du harcèlement et du discours de haine à l’encontre des femmes politiques et parlementaires».

Le Parlement prend part régulièrement aux réunions de l'APCE en qualité d'invité.

La chambre haute du Parlement est représentée à cette rencontre par le vice-président du Conseil de la nation, chef de délégation, Wahid Fadhel, accompagné du président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la sécurité sociale, Ahmed Bouziane et du membre du Conseil de la nation, Hakim Temraoui.