Algérie - Pakistan : Installation du groupe parlementaire d’amitié

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Pakistan qui constitue «un nouveau jalon dans les relations exceptionnelles unissant les deux pays» a été installé mercredi dernier à Alger, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le vice-président de l'APN, Lakhdar Sidi Athmane, qui présidait la cérémonie d'installation, a affirmé que ce groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Pakistan» constituerait «un espace de dialogue, de concertation et de coordination entre parlementaires des deux pays», se félicitant des «bonnes» relations historiques unissant les deux pays, précise le communiqué. Il a rappelé également que la République islamique du Pakistan était l'un des premiers pays à avoir reconnu le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) durant la guerre de Libération, mettant en exergue «le souci de l'Algérie de hisser le niveau de coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne l'encouragement de la coopération dans le domaine économique et l'approfondissement de la coopération parlementaire à travers la réactivation du rôle de ce groupe d'amitié». Pour sa part, l'ambassadeur pakistanais a exprimé son souhait de voir se renforcer les liens d'amitié et le rapprochement des vues sur les questions d'intérêt commun», relevant, par la même, l'importance que revêtent les groupes d'amitié en tant que «mécanismes efficaces à même de renforcer les canaux diplomatiques parlementaires et relancer la coopération entre les deux instances législatives», ajoute le communiqué. Elu président de ce groupe parlementaire d'amitié, le député Ali Aissaoui a, quant à lui, mis en avant «l'excellence» des relations bilatérales entre l'Algérie et le Pakistan et la nécessité de les développer davantage à tous les niveaux. Qualifiant ce groupe de «trait d'union entre les deux peuples et les deux instances législatives», M. Aissaoui a rappelé «la nécessité de renforcer les relations bilatérales en vue de réaliser davantage de rapprochement entre ces deux peuples».

Il est à noter que l'installation du groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Pakistan» s'est déroulée en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté, Abdelkader Abdellaoui, de l'ambassadeur pakistanais et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères.