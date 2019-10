18e sommet du Mouvement des non-alignés : M. Bensalah à Bakou

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, est arrivé jeudi soir à Bakou (Azerbaïdjan) pour prendre part au 18e sommet du Mouvement des non-alignés, prévu dans la capitale azerbaidjanaise (Bakou). M. Bensalah a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international de Bakou Heydar-Aliyev par le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Ahmadov. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bensalah était arrivé en provenance de Sotchi. Une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus au sommet de Bakou qui se déroulera sur le thème «Respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde». Bakou accueille depuis hier le 18e sommet qui verra également la participation des délégués de quelque 150 pays et organisations internationales pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde. En ce sens, les questions relatives à la paix et à la sécurité, la lutte antiterroriste et l’extrémisme violent, l’émigration clandestine ainsi que la coopération Sud-Sud seront au menu de ce sommet qui sera sanctionné par une série de recommandations, notamment la Déclaration politique de Bakou et une Résolution sur la Palestine. La rencontre de Bakou intervient aussi dans un contexte marqué par une multitude de défis politiques et économiques pour le Mouvement des Non-alignés, à savoir l'exacerbation des conflits et des tensions ainsi que les difficultés économiques croissantes auxquelles font face les Etats membres du Mouvement. En outre, ce sommet sera l'occasion de raffermir les positions du Mouvement sur les grandes questions de l'heure. L'Azerbaïdjan qui accueille pour la première fois ce sommet, est devenu membre à part entière du Mouvement des Non-alignés en mai 2011. Créé en 1961 à Belgrade, le Mouvement des Non-alignés constitue le plus grand rassemblement dans le monde en dehors des Nations unies. Il tire ses fondements de la Conférence de solidarité afro-asiatique de 1955 à Bandung en Indonésie.