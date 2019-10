Le chef de l’état rencontre le président russe : Débat sur les mécanismes de coopération

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah s'est entretenu, jeudi avec le président russe Vladimir Poutine, en marge du premier «Sommet Russie-Afrique» organisé à Sotchi, avec lequel il a abordé les relations bilatérales et les moyens de les développer. Cette rencontre, à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, des Finances, Mohamed Loukal, et de l'Energie, Mohamed Arkab, en présence de leurs homologues russes, a constitué une opportunité pour débattre des mécanismes de coopération et des moyens de les développer.

A cette occasion, M. Bensalah a salué l'initiative de la Russie organisatrice de ce sommet, affirmant que «la participation massive des Etats africains démontre l'intérêt qu'accordent ces pays à l'avenir des relations Russie-Afrique». Se félicitant du niveau des relations algéro-russes dans tous les domaines, le chef de l'Etat a émis le vœu de «développer encore davantage ces relations dans le cadre de la commission mixte algéro-russe devant s'atteler à définir les axes pouvant être développés».

Pour sa part, M. Poutine a affirmé que son pays accorde «un intérêt particulier au développement de la coopération stratégique avec l'Algérie», estimant que le partenariat entre les deux pays est «enraciné et ancestral» et basé sur l'amitié et la coopération mutuelle. «La Russie considère l'Algérie comme un des partenaires commerciaux essentiels en Afrique et dans le monde arabe», selon le président russe, lequel a indiqué que le volume des échanges commerciaux s'était élevé en 2018 de 4%, soit 5 milliards Usd par an.



M. Poutine souhaite que l’Algérie surmonte ses difficultés et renforce sa souveraineté



Le président russe a indiqué que son pays souhaite «sincèrement» à l'Algérie de «surmonter ses difficultés et de renforcer sa souveraineté», a rapporté l'Agence russe Sputnik. M. Poutine s'exprimait lors de son entretien avec M. Bensalah. «Nous savons que des événements politiques très importants sont en cours en Algérie. Nous souhaitons sincèrement que le peuple algérien surmonte les difficultés de la période de transition. Nous sommes persuadés que tout se déroulera de manière à ce que le peuple algérien en profite, qu'il renforce son Etat et sa souveraineté», a ajouté M. Poutine.



Des échanges commerciaux de 40 milliards de dollars d’ici à cinq ans



Le Sommet a «ouvert une nouvelle page» des relations entre Moscou et le continent africain, a déclaré M. Poutine en clôturant l'événement. «On peut déjà dire que cet événement aura ouvert une nouvelle page des relations entre la Russie et l'Afrique», a-t-il indiqué, lors de son discours de clôture, saluant deux jours de rencontres «professionnelles et amicales, pour ne pas dire chaleureuses». «Nous avons l'intention d'intensifier la coopération économique», a poursuivi Vladimir Poutine, rappelant l'objectif russe de faire passer à «40 milliards de dollars» les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique d'ici à cinq ans et confirmant que des sommets Russie-Afrique seront désormais organisés tous les trois ans. Une déclaration commune entre la Russie et l'Afrique a été signée pour conclure le sommet de Sotchi. Celle-ci dénonce notamment les «diktats politiques et le chantage monétaire» et appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, «pour lui donner une plus grande représentativité», selon le texte de cette déclaration publié sur le site du Kremlin. «Nos pays, sur la plupart des secteurs à l'ordre du jour sur la scène internationale, sont proches ou au moins convergents», a expliqué le président russe.