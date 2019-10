Commentaire, Scrutin : La première étape, franchie

La première phase de l’élection présidentielle tire vers sa fin. Les candidats à la candidature ayant réussi à collecter les 50.000 parrainages nécessaires et exigées par la loi ont tous pris rendez-vous au niveau de l’Autorité nationale indépendante pour déposer leurs dossiers. Sur les 150 personnes qui ont retiré les formulaires au début, une dizaine seulement ont décidé de poursuivre le chemin, d’autres se sont retirés faute d’avoir obtenu le nombre de paraphes indispensables pour postuler. Après la réception des dossiers des candidats, les membres de l’Autorité nationale indépendante en charge de l’organisation des élections plancheront sur l’examen et l’étude de toutes les pièces fournies par les concernés. Tout passera au peigne fin au niveau de l’ANIE. Les dossiers et les parrainages seront minutieusement étudiés dans le cadre du respect et de l’application des dispositions constitutionnelles législatives et réglementaires. Pour les candidats à la candidature, la nuit de doute commence désormais et chacun est tenu d’attendre le verdict des membres de la commission. C’est à cette nouvelle structure, l’Autorité nationale indépendante des élections, créée en septembre dernier, qu’échoit la mission de statuer sur les candidatures des personnalités intéressées et concernées par le scrutin du 12 décembre prochain. En toute liberté et indépendance, les membres qui siègent au sein de cette haute instance étudieront les dossiers des uns et des autres pour trancher sur la liste des candidats qui remplissent les conditions édictées par les lois. Durant les prochains jours, les regards seront braqués sur le siège de cette haute autorité qui, à travers la liste des candidats retenus, donnera le coup d’envoi de la deuxième phase de l’élection à savoir la campagne électorale. A présent, les candidats à la candidature et en attendant la réponse de l’Autorité s’affairent à la poursuite de la structuration organique du staff électoral tant au niveau national que local tout en continuant à peaufiner leurs stratégies politiques et à finaliser le programme des sorties et meetings.

En attendant le démarrage de la campagne électorale, il est important de mettre en exergue le caractère éminemment stratégique de cette élection qui constitue la clé de voûte. La tenue de scrutin du 12 décembre prochain est privilégiée comme la voie incontournable dans le processus de règlement de la crise politique qui persiste depuis mois. Une solution démocratique qui va sans doute permettre l’élection d’une manière libre et démocratique d’un chef de l’Etat dans des conditions de transparence et de régularité sans faille. Auréolé par la légitimité des urnes et investi d’un mandat populaire, le futur président de la République qui sortira des urnes aura de larges prérogatives et d’importants pouvoirs pour engager sur le terrain le train des réformes et des changements, conformément aux aspirations et attentes du peuple. Cette étape a été, il faut le souligner, précédée par un dialogue ouvert, responsable et constructif qui a débouché sur certaines solutions éminemment politiques et audacieuses dont celles relative à l’institution d’une haute autorité indépendante des élections et la révision de plusieurs dispositions de la loi électorale. Par ces décisions prises suite au dialogue inclusif conduit par l’ancien président de l’Assemblée nationale, Karim Younès, les conditions de transparence et de régularité sont suffisamment réunies pour garantir le bon déroulement du processus durant toutes les phases et à tous les niveaux. A présent, force est de constater, que l’organisation du scrutin est sur la bonne voie comme le montre l’engouement suscité auprès des acteurs politiques et des couches de la société. Comme ce fut le cas du dialogue en août dernier, le processus électoral gagne chaque jour du terrain et rallie des partisans même parmi les sceptiques. La campagne électorale avec ses meetings et conférences publiques constituera un baromètre qui renseignera sur la crédibilité et la justesse de cette voie démocratique et populaire à travers laquelle le peuple va exercer son pouvoir de choisir librement et souverainement le candidat le plus proche de ses aspirations et celui qui est capable de répondre favorablement à ses attentes.

M. Oumalek