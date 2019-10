Election présidentielle, Annaba : Bonne préparation

Les préparations du scrutin présidentiel du 12 décembre prochain se poursuivent à Annaba à un rythme soutenu, a-t-on constaté. Le coordinateur de wilaya de l’ANIE, le Dr Bouakkadia Mourad, fait état de l’inscription sur les listes électorales d’un total de 438.593 électeurs dont 6.940 nouveaux inscrits. Le nombre de radiés du fichier électoral s’élève à 2.723 personnes. Ces chiffres ont été enregistrés à l’issue de la révision exceptionnelle qui a pris fin le 17 octobre courant. Le coordinateur fait état également de 145 centres et 1.053 bureaux de vote.

Des sorties dans les douze communes de la wilaya sont organisées depuis mardi dernier en prévision de l’installation des coordinateurs communaux de l’ANIE et de l’évaluation des conditions d’accueil dans les salles devant abriter les meetings et rencontres prévues dans le cadre de la campagne électorale. La délégation de l’ANIE s’est enquise à la faveur de ces sorties sur l’état des équipements qui seront mobilisés le jour J, a précisé la même source, annonçant que les bureaux et centres de vote seront encadrés par des universitaires. B. G.