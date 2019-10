Élection présidentielle : Le délai de dépôt des dossiers de candidature expire aujourd’hui

Après Azzedine Mihoubi, le candidat du RND à la présidentielle du 12 décembre prochain, qui a déposé son dossier mercredi dernier, c’est Abdelkader Bengrina, d’El-Bina’a, de déposer, jeudi, son dossier de candidature, au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections, sise à Club-des-Pins (Alger).

Dans une déclaration accordée à la presse nationale, à l’issue du dépôt de son dossier de candidature, M. Abdelkader Bengrina a souligné que la prochaine échéance électorale constituera, en fait, «un nouveau pas vers la concrétisation des aspirations du peuple et le parachèvement du processus de changement enclenché par le Hirak à travers les marches organisées sur l'ensemble du territoire national». Poursuivant ses propos, le président du mouvement El Bina a affirmé que «le Hirak a soufflé un vent d'espoir pour le peuple, avorté le discours de la hantise, et fait échouer le plan des corrompus visant à mettre le pays dans une spirale d'incertitudes. Il a rétabli la confiance chez les enfants de ce pays pour les encourager à assumer leurs responsabilités nationales». S’exprimant ensuite à propos de son programme, M. Bengrina qualifiera ce dernier d’ambitieux et relève qu’il tend à assurer «une sortie de crise de l'Algérie». Visiblement confiant du fait que son dossier sera retenu, ce postulant au Palais d’El Mouradia a vivement exprimé son souhait d'organiser des débats télévisés entre les candidats, de même qu’il mettra en exergue que sa campagne électorale sera placée sur le thème «Ensemble pour construire une Algérie nouvelle».

A noter enfin que Bengrina a insisté sur le fait que «le peuple algérien a besoin de restaurer la confiance et l'espoir».

Il convient de signaler que la veille, soit, mercredi dernier, le candidat du Rassemblement national démocratique (RND) à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi avait déposé son dossier de candidature au siège de l'ANIE. M. Mihoubi, premier postulant à la candidature pour la présidentielle ayant déposé son dossier, a notamment relevé que le scrutin du 12 décembre «constitue un rendez-vous important qui ne concerne pas un parti ou une personnalité en particulier mais l'ensemble des Algériens». Le candidat du RND, qui a annoncé avoir «largement dépassé» le nombre requis de signatures, a affiché son intention de présenter un programme qu’il qualifiera d’ambitieux et d’applicable, afin de satisfaire les préoccupations des citoyens, notamment les plus urgentes. M. Azzedine Mihoubi — et tout en émettant le souhait de voir la campagne électorale marquée par une concurrence entre les programmes et proche des citoyens — a souligné également toute l'importance de concourir à la réussite de cette échéance, en veillant à garantir, a-t-il dit, «la transparence et la régularité tout au long du processus électoral».



L’opération d’établissement et de légalisation des actes de procuration se poursuivra jusqu’au 8 décembre



Il faut dire ici que l’ANIE a pour mission d’organiser le scrutin de A à Z et d’assurer par voie de conséquence, la réussite du rendez-vous électoral. Ainsi, ce sont toutes les étapes du processus électoral qui sont supervisées par l’Autorité.

Il est bon de savoir, dans ce contexte, que pas plus tard que jeudi dernier, l’ANIE a indiqué, via un communiqué que tout citoyen omis sur la liste électorale peut présenter une réclamation au président de la Commission administrative électorale, chargée de la révision des listes électorales. En effet, le communiqué souligne clairement que «conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifié et complété, l'ANIE informe les citoyens et citoyennes omis sur la liste électorale qu'ils peuvent présenter une réclamation au président de la Commission administrative électorale chargée de la révision des listes électorales».

Selon cette même source, tout citoyen est en mesure de faire une réclamation justifiée pour la radiation d'une personne indûment inscrite ou l'inscription d'une personne omise «dans un délai de dix (10) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture de la révision périodique annuelle des listes électorales». Aussi, en vertu de l'article 21 de la loi organique, les parties intéressées peuvent porter un recours devant le tribunal territorialement compétent dans les cinq (5) jours francs, à compter de la date de notification de la décision. Par ailleurs et en ce qui concerne l'opération d'établissement et de légalisation des actes de procuration, celle-ci se poursuivra jusqu'au dimanche 8 décembre, précise l’Autorité nationale indépendante des élections.

Soraya Guemmouri