Marche des avocats à Alger : Pour une justice indépendante et un état de droit

Des dizaines d'avocats ont organisé, jeudi à Alger, une marche en soutien au Hirak populaire, lors de laquelle ils ont appelé à «l'instauration d'un État de droit» et à «la concrétisation de l'indépendance de la justice», et exprimé leur rejet de la loi des hydrocarbures. Des dizaines d'avocats se sont rassemblés devant le tribunal de Sidi M'hamed, avant de s'ébranler vers les sièges de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, scandant des slogans revendiquant «l'indépendance de la justice» et «un État de droit».

L'avocat Mustapha Bouchachi a déclaré que «cette marche à laquelle a appelé l'Union nationale des ordres des avocats vient en soutien au Hirak populaire dans ses revendications légitimes en faveur de la concrétisation d'une véritable démocratie, l'instauration de l'État de droit et la concrétisation de l'indépendance de la justice». De son côté, l'avocat Salah Brahimi a fait savoir que cette marche «s'inscrit dans le prolongement de la lutte des avocats, qui a débuté en février dernier», soulignant que les avocats rejetaient la nouvelle loi sur les hydrocarbures, laquelle, selon eux, «touche à la souveraineté nationale et l'imposition des avocats, prévue dans le projet de la loi de finances pour 2020». Les participants à la marche ont, en outre, affirmé «leur détermination à poursuivre la protestation pacifique jusqu'à la réalisation de leurs revendications légitimes».