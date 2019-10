Le ministre de la Justice, garde des sceaux, dénonce : « Des cercles occultes tentent d’entraver la présidentielle »

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a dénoncé, jeudi à Alger, les agissements nuisibles des certaines parties malintentionnées qui activent dans l’ombre, pour entraver l’évolution du processus électoral pour le tenue de la présidentielle.

«Au moment où les pouvoirs publics s’attellent au parachèvement de l’édification des institutions et à la satisfaction des revendications du peuple, des cercles malveillants agissent pour entraver le processus de sortie de crise mis sur rails par les hommes intègres de ce pays», a-t-il affirmé, lors de la cérémonie d’installation du nouveau président du Tribunal des conflits, M. Abdelhamid Hassan, en remplacement d’Abdelkader Dhaoui.

Évoquant le processus de sortie de crise, le ministre fait assurément allusion au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain.

La tenue de cette élection réunira toutes les conditions optimales garantissant son déroulement suivant les principes d’intégrité et de respect du choix du peuple, mais cela ne semble pas arranger les visées et les intérêts occultes de ces cercles, que le ministre fustige.

Il les accuse ouvertement en effet de brandir «des slogans flamboyants et d’apparence étincelants, mais qui sont sournois au fond», dans le but, précise-t-il, «d’instrumentaliser la conscience des citoyens animés de la volonté de servir le pays». Qualifiant les auteurs d’une telle manœuvre insidieuse de «personnes dénuées de conscience», M. Zeghmati affirme, à l’endroit de ces derniers, «que la marche se poursuivra et ne s’arrêtera point, en dépit des ennemis du peuple et du pays, et la détermination de forces vives de l’Algérie finira par venir à bout de leur plan».

Il ne manquera pas de louer les mérites du nouveau président du Tribunal des conflits, dont la promotion à ce poste «est le couronnement d’une brillante carrière professionnelle».

En effet, «Abdelhamid Hassan est, de l’avis du ministre, un magistrat connu pour sa droiture, sa persévérance et son abnégation dans l’accomplissement de toutes les missions qui lui ont été confiées».

Le nouveau président du Tribunal des Conflits avait en effet rejoint le corps de la magistrature en 1975, pour être promu, en 1996, Conseiller à la Cour suprême, puis président des tribunaux de Bab El-Oued et de Bir Mourad-Raïs.

M. Abdelhamid Hassan a occupé, ensuite, à la cour d'Alger, le poste de Conseiller, puis de président de Chambre, avant d'être désigné aux postes de Conseiller à la Cour suprême et au Conseil d'État, puis membre au Tribunal des conflits, depuis son installation en 2005. M. Zeghmati a également mis en relief l’importance que revêt le Tribunal des conflits dans la pyramide du système juridique, «en tant que juridiction du règlement des conflits entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles d’ordre administratif».

Il fera part en outre d’un nombre de 239 affaires sur lesquelles s’est prononcé ce même tribunal sur un total de 281 qu’il a eu à traiter. Il rappellera aussi que ce même tribunal est passé par une période de faible audience depuis sa création e 1996, et ce jusqu'au 10 avril 2000, date du prononcé de son premier jugement.

Cette juridiction est constituée, rappelle-t-on, de 7 membres désignés parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'État. La composante du Tribunal des conflits a été renouvelée, à la faveur du décret présidentiel du 9 juillet 2019.

Karim Aoudia