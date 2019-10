Structures de stockage des céréales : Lancement prochain de 30 projets

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a annoncé, jeudi dernier à Tlemcen, le lancement prochain de 30 projets de réalisation de structures de stockage des céréales à travers le pays. Après avoir suivi un exposé sur la situation des secteurs de l’agriculture et des forêts à Tlemcen dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a fait part de la réception dernièrement de neuf structures similaires à travers le pays, en attendant le lancement de nouveaux projets pour atteindre une capacité de stockage 40.000 quintaux de céréales chacune. Il a fait savoir que conformément aux instructions du Premier ministre, toutes les mesures ont été prises et des facilités ont été accordées aux producteurs de céréales pour leur fournir des points de collecte des céréales, simplifier des procédures administratives au niveau du guichet unique d’acquisition des semences et engrais et d’accès aux crédits afin de leur offrir de meilleures conditions de travail.

M. Omari a affirmé que la filière de céréaliculture est stratégique et importante et que tous les efforts seront déployés pour améliorer les procédures au profit des producteurs, ce qui aura un impact positif sur la rationalisation des importations et le renforcement de la sécurité alimentaire. Le ministre a insisté, par ailleurs, sur l’encouragement des agriculteurs à adopter la technique d’irrigation par goutte-à-goutte pour économiser l’eau et l’importance de cette opération sur les produits agricoles, notamment les maraîchers et l’agrumiculture. «Il faut impliquer les citoyens, notamment les riverains des zones pastorales et agricoles, les encourager à bénéficier de crédit en vue de planter le plus grand nombre d’arbres et accompagner le programme de réhabilitation du Barrage vert pour lequel tous les moyens et énergies sont mobilisés dans le but de réhabiliter toutes les zones steppiques et leur protection contre la désertification», a-t-il déclaré.

Le ministre a instruit, dans ce sens, les responsables du secteur des forêts de la wilaya de se lancer dans la sensibilisation des citoyens riverains de ces zones et de les encadrer en activant le rôle des potentialités universitaires et des centres de recherche scientifique pour apporter des solutions aux problèmes et étudier les espèces végétales et leur adaptation en zones steppiques. Il aussi mis l’accent sur l’encouragement des riverains des zones forestières pour devenir le principal partenaire de protection des forêts, l’accompagnement des porteurs de projets qui ont une qualification scientifique, la simplification des mesures d’investissement dans les forêts appelées à devenir un créneau économique et écologique d’excellence, créateur d’emplois et levier de diversification de l’économie nationale. En outre, Cherif Omari a annoncé la dotation des zones frontalières de la wilaya en eau, électrification rurale et pistes, tout en instruisant le directeur général de l’Office national des céréales de créer des points de collecte de céréales proches des producteurs des zones frontalières. La visite du ministre a été marquée aussi par l’inauguration d’une structure publique de stockage de céréales à Ain Talout d’une capacité de 300.000 quintaux ainsi qu’une laiterie à Maghnia réalisée dans le cadre de l’investissement privé.