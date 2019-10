Groupement de génie rural : Réussir la campagne

Avec pas moins d’un million d’arbustes, le Groupement de génie rural (GGR) contribue pleinement, à travers ses filiales de floriculture et de production des espaces verts, à la réussite de la campagne nationale de reboisement.

Cité par l’APS, le directeur général de l’entreprise de Floriculture, M. Lazhar Ziriri, a indiqué, à l’occasion de la visite de responsables de la Direction générale des forêts (DGF) qui s’inscrit dans le cadre d’activités de sensibilisation sur la campagne nationale de reboisement, que son entreprise contribue au succès de cette initiative avec la fourniture d’un million d’arbustes de plantes, en sus de 3.000 autres arbustes de décoration qui seront ultérieurement transmis en soutien à cette «initiative d’intérêt général».

«Notre entreprise qui active dans le domaine de la production, de la commercialisation des plants de décoration et dans l’entretien et l’aménagement des espaces verts, réalise plusieurs projets à travers toutes les wilayas du pays, et ce, à travers des accords-cadres avec différentes sociétés en vue de procéder à des travaux d’entretien, d’aménagement externe et d’amélioration du cadre de vie du citoyen», a-t-il rappelé avant de présenter aux journalistes et aux responsables de la DGF, les différents stands de l’entreprise.

De son côté, le directeur artistique et commercial au sein de la même entreprise, Klikha Ismail, a affirmé que sa société travaille avec des entreprises publiques et privées dans le domaine de l’aménagement extérieur et intérieur, et ce en utilisant différentes espèces de plantes en vue de conférer un aspect éminemment esthétique aux ouvrages et donc au cadre de vie au sein de nos villes et villages.

Lors de cette sortie sur le terrain, le directeur général du Bureau national d’études pour le développement rural (BNEDER), Mohamed Benkhaled, a affirmé que les études réalisées par le Bureau contribuent fortement dans l’accompagnement et le développement du secteur agricole.

En effet, le BNEDER a réalisé, poursuit-il, plusieurs études dans différents domaines portant sur l’agriculture, le développement rural et la protection de l’environnement. Et de préciser que ces études profitent également à la réalisation des projets sur tout le territoire national.

Dans cette droite ligne, le même responsable a, mis à profit cette opportunité, pour rappeler les études réalisées par le BNEDER telles que l’élaboration du Plan national du secteur de l’agriculture 2020, l’élaboration de l’étude de réhabilitation et extension du barrage vert, le classement des terres agricoles, l’Inventaire forestier national (IFN) ainsi que la réalisation du Plan national d’aménagement du territoire.

«Il convient de signaler que l’étude relative à la relance du Barrage verte a été entamée en 2014 et finalisée en 2017, portant notamment sur la réhabilitation de superficies forestières et espaces pastoraux à travers cette infrastructure vitale», a-t-il enfin souligné.

Au terme de cette sortie sur le terrain, la délégation s’est, par la suite, dirigée vers l’Institut national des recherches forestières (INRF) où des explications détaillées ont été données sur le soutien technique et scientifique apporté par le centre à la DGF.

A cet effet, le directeur du Centre, M. Zandouche Wahid, a donné, en compagnie d’un chercheur du même INRF, des clarifications sur l’entretien des différentes espèces de plantes au niveau de l’Institut et sur les recherches et autres sorties sur le terrain qu’effectuent les équipes spécialisées dans le domaine agricole et du développement agricole.

Dans le cadre de la Campagne nationale de reboisement, l’Institut a été chargé de collaborer étroitement avec les centres de recherches, les universités et les instituts techniques afin d’accompagner cette initiative dans la pratique et la technique et de proposer des projets à caractère socio-économique en lien avec ladite campagne de reboisement.

Enfin, la délégation composée notamment de journalistes a effectué en compagnie des responsables de la DGF, une visite des stands au niveau du même centre et ont mené une opération symbolique de reboisement.

S. K.