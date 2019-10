Programme de reboisement : Lancement officiel hier à Chréa

De notre envoyé spécial à Blida : Sami Kaïdi

Des ministères, des associations et des citoyens sont associés à la réussite du programme de reboisement, dont le coup d’envoi a été donné hier.

C’est par la plantation symbolique de quelques arbres sur un lot de 2.000 autres que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a lancé, hier, au parc national de Chréa dans la wilaya de Blida, la campagne national de reboisement sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen ».

Décidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, ce programme a vu la conjugaison des efforts de plusieurs acteurs entre autres, les cadres de la Direction générale des forêts, de la société civile et des associations. Lors de son arrivée à Chréa, la délégation ministérielle a reçu des explications portant sur les contours et les enjeux du programme. À cet effet, il a été annoncé que le secteur des forêts contribuera à cet effort en plantant 701.850 arbres. Tandis que le ministère de la Défense nationale plantera 30.000 plants et 30.000 pour les autres corps constitués.

Le secteur de l’éducation ne sera pas en reste en plantant 18.200 arbres et les collectivités territoriales ainsi que le secteur de la santé planteront respectivement 10.800 et 19.500 plants.

M. Omari a déclaré que le lancement officiel du PNR coïncide avec la journée nationale de l’Arbre. Et d’ajouter que l’ensemble des secteurs, des cadres de son département aux affaires religieuses en passant par le milieu associatif, sont réunis pour la réussite de ce programme stratégique. «En cette journée sacrée du vendredi, des instructions ont été données à l’ensemble des imams pour aborder, durant le prêche de la grande prière, la thématique des bienfaits du reboisement», a-t-il fait savoir non sans appeler l’ensemble des citoyens à s’inscrire dans ce projet éminemment «écologique» et «patriotique». Il a aussi affirmé que les experts et les scientifiques ont un rôle fondamental à jouer pour la réussite de ce programme national qui promeut l’éco-responsabilité.

Le PNR est un plan qui sera annuel et basé sur le long terme, a-t-il poursuivi, non sans conclure que l’Etat a mis l’ensemble des moyens, humains et matériels, pour sa réussite et ce, au bénéfice des générations montantes.

De son côté, M. Bernaoui a affirmé que le lancement de cette campagne est assez historique. Il a souligné que cette action «permet de poursuivre notre marche sur les pas de nos parents qui ont été pionniers et avant-gardistes en plantant le grand Barrage vert».

Le ministre a mis en exergue le fait que cette action touche l’ensemble des 48 wilayas du nord au sud et de l’est à l’ouest. «L’ensemble des citoyens sont concernés et doivent participer en plantant un arbre. Notre pays est un continent et nous devons en prendre soin», a-t-il insisté.

Les ministres et la délégation qui les accompagnait ont visité le musée attenant au parc national de Chréa où ils ont reçu un exposé détaillé portant sur les espèces végétales et animales endémiques.

Le ministre de l’Agriculture a appelé à faire de ces espaces des lieux de détente et de loisir pour les familles pour les familiariser avec l’environnement et les sensibiliser sur l’impérieuse nécessiter de protéger cette manne verte.

L’athlète Taoufik Makhloufi et la judoka Salima Souakri ont participé à la cérémonie de lancement.

S. K.