Clôture du salon Hassi-Messaoud expo : Un succès

La 8e édition du Salon international «Hassi-Messaoud Expo» des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers a pris fin jeudi dernier. Marqué par une importante participation estimée à quelque 200 exposants algériens et étrangers, le Salon a connu un «succès» certain, au vu du nombre de visiteurs qui a dépassé les 7.200, comme l’a indiqué à la presse le directeur de la société organisatrice de l’évènement, Djaâfar Yacini.

Celui-ci a affirmé en outre, que la plupart des visiteurs étaient des professionnels avertis, ce qui a permis au 8e Salon international Hassi-Messaoud Expo de constituer, «une véritable opportunité de business et d’échanges entre toute une palette d’intervenants dans le secteur des hydrocarbures notamment», de l’avis de bon nombre d’exposants rencontrés au cours des trois jours qu’a duré le Salon.

Le DG de Petroleum Industry Communications, s’est par ailleurs félicité des «objectifs réalisés» : «Cet événement réunissant fournisseurs de services annexes, constructeurs majeurs du secteur de l’énergie et professionnels activant dans le domaine pétrolier, a permis de réaliser plusieurs rencontres et engagements pour poursuivre les contacts et les discussions en prévision de la conclusion d’accords de partenariat entre acteurs locaux et majors étrangers».

Etant également une des manifestations phares de la promotion de l’industrie pétrolière et gazière dans le pays, ce Salon a été organisé dans une démarche favorisant le «business to business» (B2B) du fait que le secteur pétrolier est «le domaine où il y a beaucoup d’activités qui englobent toutes les dimensions : pétroliers, para-pétroliers et services annexes», explique M. Yacini.

Au cours d’une discussion en marge du Salon Hassi Messaoud Expo, M. Yacini a saisi l’occasion pour évoquer les préparatifs pour le NAPEC-2020 (North Africa Petroleum Exhibition and Conference) qui fêtera son 10e anniversaire.

«On affiche presque complet pour le NAPEC d’Oran, en mois de mars prochain», a-t-il affirmé, avant d’expliquer que l’accélération des événements liés aux conjonctures économique et politique du pays, se répercuteront certainement sur les thématiques qui seront débattues. Cependant M. Yacini affirme que «l’avantage de ce Salon est qu’il est à 100% business».

Considéré comme le plus grand Salon en Afrique et en Méditerranée, avec une participation confirmée de 45 pays, le NAPEC-2020 constituera une plateforme idéale pour les acteurs du secteur des hydrocarbures, avec un programme des plus intéressants pour les participants et les visiteurs : conférences stratégiques, ateliers techniques».

Selon les organisateurs, l’évènement se veut une contribution à la dynamique du développement de l’économie nationale, en offrant aux entreprises nationales et les PME une occasion de montrer leur savoir-faire et acquérir l’expertise des grands groupes et entreprises, nationales et étrangères, qui seront présentes en force.

Tahar Kaïdi