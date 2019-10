Facebook : Un « calmant » à prendre avec modération

Dossier réalisé par : Samia D.

Vivre sans internet est le pire châtiment que l’on puisse infliger à l’Algérien, de nos jours. Voir son modem clignoter, en fait, ne serait-ce que pour quelques secondes, est une épreuve difficile, pour ne pas dire carrément un drame, au vrai sens du terme, pour beaucoup de personnes qui commencent à perdre tout simplement le nord, rien qu’à l’idée de penser à une perturbation de la connexion.

Pour les accros, c’est archi-sûr, on peut certainement fermer l’œil, sur beaucoup de choses, mais jamais sur une question aussi vitale que d’être branchés au facebook, par exemple, pour ne citer que cette application, érigée en «MUST», rien qu’à voir les profils des utilisateurs, représentés par toutes les couches de la société, allant des écoliers du cycle primaire, aux profanes, aux retraités. Depuis l’apparition du gigantesque réseau qui permet à des millions de personnes de communiquer via des serveurs, internet se surpasse, pour devenir l’ombre des jeunes et moins jeunes qui se montrent attentifs et assidus pour peu qu’on évoque cette «merveille» qui a réussi à bouleverser le monde. C’est un constat : se connecter est un phénomène social, par excellence, pour des personnes qui semblent faire fi au boulot des problèmes familiaux, des tâches quotidiennes et autres contraintes qui n’arrivent point à couper ce fameux «fil» liant étrangement les amateurs de la technologie et de la communication au monde virtuel, si près de nous, pour faire de beaucoup de personnes, des cyberdépendants carrément. C’est la rançon du progrès technologique qui fait que la tentation de la Toile gagne du terrain, de plus en plus, pour concerner des bambins, au vu et au su de leurs parents, complices qui vont jusqu’à en faire, avec leur silence, leur démission, aussi, des inséparables de leur laptop, tablette et Smartphone avec un grade de confidents et amis. De janvier à septembre 2019, les clients de Mobilis, à titre indicatif, ont consommé 37 millions de mégabits sur le réseau 2G. Les chiffres de la 3G ont, en revanche, explosé, puisque la consommation en data chez l’opérateur historique a atteint le seuil de 350 millions de mégabits. Pour la 4 G, les 21 millions clients de Mobilis ont consommé 18 milliards de mégabits. Ces chiffres permettent d’ailleurs à cet opérateur de planer sur la Toile, sans peine. C’est dire toute l’importance accordée par les Algériens aux technologies de communication et aux réseaux sociaux, à leur tête facebook, bien évidemment, présent partout.



Internet et la problématique du « paraître » dans l’espace public pour la société conservatrice



Le Pr Mohamed Taïbi, sociologue, s’exprimant sur la tendance «internet» qui a pris la forme, ces dernières années, d’un phénomène de société, avec ses répercussions, nous dit que l’avènement de toute civilisation s’abat sur les valeurs et les traditions, de manière générale, avant d’ajouter qu’internet en tant que flot d’idées qui circule d’une manière vertigineuse a permis à l’humanité de se découvrir, à travers des prismes de la culture et de l’art, insistant sur le rapprochement des subjectivités humaines qui ont fait sauter, aujourd’hui, les cloisonnements culturels entre les communautés. Les sociétés, qui avaient une tradition qui faisait «du paraître dans l’espace public», une vision tolérée, acceptée, codifiée par la norme morale, se heurte, en même temps, à un background n’accédant pas à l’espace public, à l’image du langage intime, l’exhibition du corps et les convictions religieuses.

Il enchaînera pour affirmer que dans les pays où l’espace public est unique du «dire» et du «paraître», les réseaux sociaux n’ont pas bouleversé énormément les valeurs, contrairement aux sociétés à double fond qui se caractérise par une subjectivité à la fois publique et intime ; d’un côté, elle négocie l’élargissement de l’espace public par le «dit» et le «fait», mais, au même moment, elle résiste, tout en souffrant de cette mise à nu difficilement subie.



20 millions de profils facebook en Algérie



L’espace bleu accroche les Algériens. De tous les réseaux sociaux, il est le seul à susciter autant d’engouement. Son arrivée est venue redéfinir le voisinage digital et la socialisation virtuelle. On s’échange des informations, on discute de la politique, de la musique, de la mode, des offres d’emploi, bref, le fameux site, restreint, aux étudiants de facultés lorsqu’il a été lancé en 2004 pour communiquer entre eux, s’ouvre désormais à tous les sujets et à tout le monde, devenant une source d’information aussi, en plus de cette particularité de lier des connaissances et de redéfinir les liens de l’amitié.

Le facebook est devenu, par les temps qui courent, très envahissant, voire dangereux, au regard de tout ce temps qu’on lui consacre, amputé, cela va de soi, des horaires de travail, de sommeil, des obligations et devoirs envers la famille également. Ce n’est pas étonnant que le facebook soit, aujourd’hui, à l’origine de nombreux problèmes, allant jusqu’à désunir et disloquer des couples qui viennent de convoler en justes noces. Il n’existe pas une relation directe entre les deux, en l’absence de statistiques, mais les sociologues et les psychologues n’y vont pas par quatre chemins : «Les réseaux sociaux font et défont les familles.» Certains vont jusqu’à dire que facebook est à même de devenir la première cause de divorce en Algérie, après l’avènement d’internet. El khol’a, plus particulièrement, revient parmi les motifs du recours par la femme à cette procédure. Il y a quelques années, dans la wilaya de Tizi Ouzou, certaines sources ont fait état d’une quinzaine de cas de khol’a dû au plus grand réseau de communication dans le monde.



Un silence de « présence » s’installe dans le couple



Le facebook, selon le Pr Taïbi, arrive à «casser» la relation dans la famille. Les deux conjoints sont sur facebook tout le temps. Le résultat : les couple ne communiquent pas entre eux, s’éloignent, et le doute s’installe, ainsi, entre les deux. L’apprentissage, explique le professeur en sociologie, a un coup. Pour M. Taïbi, l’engouement pour cet outil de communication et le facebook, de manière générale, a pour cause le manque de moyens de loisirs et de distraction, chez nous. Il y a aussi le problème de l’éducation de la jeunesse, à laquelle il est endossé une grande part de responsabilité, quand on parle de la révolution FACEBOOK. Pour lui, la sociologie des réseaux sociaux donne des signaux significatifs de cette technologie, basée sur l’imaginaire, l’esthétique, l’expressif, ainsi que les débats sur les questions de croyances balisées par les institutions traditionnelles, comme avant, mais tout se fait dans la douleur ; c'est-à-dire les gens négocient difficilement les nouvelles proximités, avec internet qui a pignon sur les comportements et les loisirs. C’est ainsi que de nouveaux modèles relationnels apparaissent et éloignent les gens de leur environnement immédiat. Contrairement aux grandes civilisations qui se sont affranchi de leur peur et on libéré les capacités de rationalité qui aboutissent à internet, la société algérienne, à l’instar des sociétés fragiles, n’a pas réussi à passer ce cap, conclut-il.



Quand l’usage d’internet sort du « rail »



Aujourd’hui, à l’heure du Net, le nombre d’utilisateurs, de facebook et autres réseaux sociaux, explose, et les risques d’une addiction et autres sont là, d’autant plus que ces espaces ouverts au dialogue se transforment parfois en carrefour pour fake news, de chantage et de propagande. D'après l'étude Webdialn@ sur les usages et perceptions de l'internet par les Algériens, «l’addiction à la Toile a pris des proportions alarmantes, avec pas moins de 66,7% à se connecter plusieurs fois par jour, dont 40% vont jusqu’à se connecter plus de 20 heures par semaine», selon cette étude qui a concerné un échantillon de 18.064 internautes via un questionnaire électronique. Ces chiffres, malheureusement, remontent à quelques années, et depuis, il n’y a pas eu d’autres études, à même de donner des chiffres réels, d’autant plus que le net est devenu plus accessible, depuis avec les offres des opérateurs de téléphonie mobile et Algérie télécom.



Tout le monde découvre ou redécouvre à sa manière facebook



Le franc succès réalisé par les réseaux sociaux est sans égal. Les loisirs et les passe-temps sont réglés, à l’heure de ces applications qui font bel et bien le bonheur des Algériens. Ils ont tous un faible, plus particulièrement, pour facebook, qui se place parmi les sites de bavardage les plus visités. D’ailleurs, il suffit de voir tous ces yeux braqués dans la rue, les moyens de transport et le milieu du travail, sur les Smartphones, pour saisir la nature de la relation entre l’espace bleu et l’utilisateur algérien. Oussama, étudiant en master 1, à l’université Alger 3, spécialité sport, est formel sur cette question. «Je commence et termine ma journée avec facebook qui me permet de rester en contact avec mes copains», dit-il. C’est un espace de débat, par excellence, pour lui. Ayoub, étudiant en 1re année gestion, à l’université du Caroubier, lui non plus n’est pas près de renoncer à sa passion qu’est facebook qui résout pas mal de problèmes, notamment pour être au fait de l’actualité. «On s’échange les cours, on parle de tout, dans cet espace, de musique, de films, on n’a pas le temps du tout pour s’ennuyer», souligne-t-il.

Les retraités aussi marquent leur présence sur l’espace bleu, pour s’occuper et oublier le sentiment de rejet par la société, une fois sortis à la retraite. Boualem, un ex-cadre dans une entreprise nationale, consacre la plupart de son temps à facebook. Lui qui adore écrire, étant poète, par vocation avoue ne pas pouvoir se séparer de sa tablette, à laquelle il se confie, à travers des publications, en vers ou en prose. Boualem a trouvé une occupation qui sied à son profil. «Je publie, tous les jours, parce que l’écriture me donne tout simplement des ailes», dit-il, fièrement.

L’enseignante Karima, une autre mordue de facebook et autres réseaux sociaux, accorde une place de choix à ces sites qui prennent en charge toutes les questions liées à la mode, à la cuisine, à la santé et à la beauté. «Surfer sur facebook est machinal pour moi, pour être à jour, tant en termes de nouvelles recettes de cuisine que d’autres sujets important », indique-t-elle.

C’est un fait, les Algériens ne sont pas insensibles à la technologie et à l’espace bleu, en premier lieu, qui reste le «chouchou» des jeunes et moins jeunes, d’où l’intérêt d’une sensibilisation aux méfaits d’utilisation excessive.

S. D.