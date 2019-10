Entretien, La Psychologue Clinicienne, Souhila Zemirline, à El Moudjahid : « Une connexion démesurée est à même de détruire la personne et son entourage »

Internet est devenu, de nos jours, pas seulement un outil de travail mais aussi un comportement obsessionnel, voire une manie maladive dont on a du mal à se détacher. Comment voyez-vous ce phénomène qui prend de l'ampleur ?

Ce sujet est, à vrai dire, très vaste. Je vais essayer néanmoins de développer la thématique, en insistant sur l'effet de ce nouveau comportement, dit à risque. Il faut savoir que les dépendances prennent plusieurs formes et ne se limitent pas aux seuls psychotropes. Il est communément connu que tout excès a de fâcheuses conséquences sur l’homme, à moyen et court termes, sur tous les plans. Une précision de taille: Internet était, tout au début, un outil de communication, réservé à une certaine catégorie de professionnels ; une nouvelle technologie qui va être par la suite accessible, avec le temps et très rapidement, à toutes les couches de la société, pas seulement chez nous, mais également, partout dans le monde. Et tant que cette utilisation permettait de gagner du temps, de communiquer plus facilement partout dans le monde et accéder à une multitude de connaissances, cela semblait convenir à tous, sans éprouver le moindre souci d’être inquiété, un jour, par le revers de la médaille qui est d’une extrême gravité.

En fait, en tant que professionnels de santé mentale, nous commençons, ces dernières années, à tirer la sonnette d’alarme, dès lors que les internautes ont fini carrément par perdre la notion du temps, avec des heures qui s’étirent, au point que cela impacte sérieusement leur vie.



La technologie, il faut l’admettre, est une arme à double tranchant. Les risques d'acculturation, de perversion, d'isolement, de perte de contrôle sur les enfants menacent de plus en plus la société, avec toutes ces heures passées en face de nos micro ordinateurs ou encore nos smartphones. Comment expliquez-vous cette relation avec les internautes qui rejettent désormais les autres méthodes de travail ou encore de distraction?

C’est vrai, l’outil internet s’est imposé et son utilisation est généralisée à tous les niveaux. Et ceci s’est fait accompagner de conséquences négatives. En effet, une consommation excessive et compulsive de certains sites, plus particulièrement, laisse apparaître des troubles comportementaux, notamment lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et en souffrance socialement et psychologiquement. Les utilisateurs deviennent ainsi des proies faciles à ces changements organiques et psychiques bouleversants, quel que soit leur âge. L’immunité contre tous ces flux d’information baisse, du coup, et c’est facile à deviner le reste.



Selon une étude américaine, il existe un lien solide entre Facebook et la déprime. Aujourd'hui, le danger ne concerne pas seulement les enfants à même de développer des comportements nuisibles et générer des troubles, à l'instar de l'autisme ou de violence, sans exclure les adultes, à leur tour, proie facile à la mélancolie. Avez- vous remarqué ce genre de problèmes, au cours des consultations ou dans votre entourage?

Aujourd’hui, il n’existe plus de doute sur les dangers qui résultent d’une mauvaise utilisation d’internet. L’addiction aux réseaux sociaux et à la toile, de manière générale, est devenue une menace réelle. Nous avons remarqué, lors des thérapies de groupes que nous organisons, cette nouvelle tendance en terme de vulnérabilité chez les enfants, les adolescents et les couples, accentuée, rappelons-le, par la solitude, l'exclusion, la dévalorisation de soi. Pour beaucoup, c’est surtout un moyen de se libérer de certaines émotions chargées de sentiments négatifs. Ces comportements s'installent peu à peu pour devenir une addiction, à telle enseigne que les personnes touchées ne parviendront plus à assumer les tâches communes de leur vie.

Une souffrance qui se manifestera par une rupture dans le domaine social et affectif. Toutes les composantes d'une vie sociale épanouie seront fragilisées: l'amitié, l'amour, le relationnel et l'intimité ne pourront être vécus, ni se développer normalement. Une vigilance extrême s’impose aujourd’hui, pour faire face à la profusion de données sur le net et surtout immuniser les enfants et les adolescents qui n'arrivent plus à faire le tri dans leur cerveau, la confusion s'installe du fait d'être dépassés par le flux d'informations, au point de ne plus pouvoir maîtriser cette évolution rapide.

Le rôle des parents intervient, ainsi, pour limiter les dégâts. L'intervention d'un thérapeute, à ce stade s’avère indispensable et doit porter sur des solutions, des propositions, voire des alternatives et ce, dans le cadre d’un travail d’équipe et d’une démarche de longue haleine, surtout si cette addiction ne se limite pas à certains sites, comme c’est le cas du facebook utilisé par certains pour publier n'importe quoi, ce qui expose les cyberdépendants à une vulnérabilité qui ne ferait qu'accentuer leurs malaises.



A l'heure où le numérique s'impose dans tous les domaines, quels conseils donneriez-vous aux accros d'Internet et plus particulièrement du Facebook dont le nombre se situe, chez nous, entre 15 et 20 millions ?

La modération dans l’utilisation de la technologie de la communication, que ce soit facebook ou autre, est plus que nécessaire. Un abus total et inconscient de cet outil contribuerait plus à aggraver l'addiction plutôt que de soulager la personne en demande. Il faut savoir qu’une connexion démesurée est à même de détruire la vie de la personne et son entourage, d’où l’importance d’une thérapie cognitive comportementale pour mieux aménager son temps. Il est impératif aussi, de s’armer de volonté, pour ne pas allumer son ordinateur et organiser des sorties en famille ou avec des amis, faire du sport, lire, faire du bricolage, participer à des actions humanitaires et du bénévolat et surtout penser positif et se sentir enfin utile. Il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à un psychothérapeute et pourquoi pas une prise en charge pluridisciplinaire, d’autant plus que plusieurs centres dédiés à la désintoxication à internet ont vu le jour, en Algérie, ces dernières années, plus particulièrement à Alger, Tizi-Ouzou et Constantine.

Aujourd’hui, il est clair qu’une surconsommation de high tech est à même de développer des problèmes psychologiques, notamment une instabilité dans le couple et une incompréhension au sein de la famille, et là, le seul moyen pour le cyberdépendant de sortir de son malaise est de se réfugier derrière la toile pour oublier. Il s’agit d’une sorte d'automédication qui le réconforte certes et l’aide à fuir son mal-être, mais l’effet est momentané et finit souvent par se transformer en addiction.

Propos recueillis

par : S. D.