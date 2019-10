Zone de libre-échange africaine : Lever tous les obstacles

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a pris part, jeudi à Addis-Abeba (Éthiopie), à la cérémonie d’ouverture des travaux de la 1re réunion des ministres du Commerce africains de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf), a indiqué un communiqué du ministère. Cette réunion fait suite à une série de négociations entre plusieurs pays africains, pour encourager les échanges commerciaux et économiques, et instaurer des exonérations douanières entre eux, a précisé la même source. Intervenant à cette occasion, pour confirmer son «engagement en faveur de la libération du commerce en Afrique de tous les obstacles rencontrés sur le terrain, et de la consolidation des relations économiques entre les pays du continent», M. Djellab a évoqué l’ouverture économique de l’Algérie à ses partenaires, et aux opérateurs économiques étrangers, mettant en avant ses efforts dans le cadre d’une stratégie tracée à moyen et long termes pour son intégration africaine.

Le ministre a affirmé que des efforts supplémentaires doivent êtres consentis, pour finaliser les questions en suspens et qui pèsent sur le processus de mise en œuvre de la Zone de libre-échange, notamment les règles d’origine et le seuil minimum des engagements sur le commerce des services. M. Djelab a indiqué que les intenses réunions des institutions de la ZLECAf, organisées tout au long des années précédentes, ont permis de réaliser des avancées considérables, ajoutant que des efforts supplémentaires restent à consentir pour finaliser les questions en suspens. Il a affirmé que la réunion d’aujourd’hui constitue en soi «une réussite et représente le fruit d’un dur labeur de tout un chacun». «Notre présence, aujourd’hui, à l’occasion de la toute première réunion du Conseil des ministres africains du Commerce, en compagnie de mes chers collègues et ministres et hauts fonctionnaires, traduit notre attachement à contribuer à l’achèvement de l’édifice que nous avions contribué à son élaboration et à son murissement depuis plusieurs années» a-t-il dit. Et d’ajouter : «Notre conviction est d’autant guidée par la volonté commune d’aller vers le renforcement d’un commerce intra-africain basé sur la complémentarité et orienté vers un objectif commun qui consiste à réaliser la prospérité et le développement de nos économies respectives et la prospérité de nos populations.»

En marge de cette réunion, M. Djellab a eu des entretiens avec ses homologues de la Tunisie, du Gabon, de la Mauritanie et du Nigeria, qu’il a invité à participer à la manifestation économique et culturelle El Mouggar, prévue dans la wilaya de Tindouf, à la mi-novembre prochain.