Livraison des projets à Hassi R’mel : Nécessité du respect des délais

Le président-directeur général du groupe pétro-gazier public Sonatrach, M. Rachid Hachichi, a mis l’accent sur la nécessité du respect des délais de livraison des projets afin d’assurer le maintien du niveau de production au niveau du champ de Hassi R’mel, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupe. Lors de sa visite de travail et d'inspection, mercredi, dans la région de Hassi R'mel, pour s’enquérir de l’état d’avancement des trois projets de boosting, phase III (Hassi R’mel Nord, Sud et Centre), M. Hachichi a mis l’accent sur la nécessite du respect des délais de livraison des projets, et la récupération des réserves additionnelles à long terme, de l’ordre de 400 milliards de m3 gaz. Accompagné d'une délégation de cadres dirigeants du groupe Sonatrach, M. Hachichi a tenu une rencontre avec le collectif de la région, où il a insisté sur le rôle crucial des ressources humaines comme étant un capital qu’il convient de préserver et de développer. «La formation, la gestion des carrières et les conditions de vie sont les axes prioritaires du management au profit des travailleurs afin de permettre à notre collectif de déployer plus d’efforts pour assurer la prospérité, la pérennité de l’Entreprise et garantir la sécurité énergétique du pays», a-t-il dit.