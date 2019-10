Marché financier : Création d’un fonds de garantie des transactions

Un fonds de garantie des transactions du marché financier est proposé, au tire du projet de loi des finances pour 2020. Son financement, explique Fayçal Tadinit, directeur général du Trésor public au ministère des Finances, sera assuré «par des contributions obligatoires des intermédiaires en opérations de Bourse, dirigé par le dépositaire central des titres et domicilié à la Banque d'Algérie».

Se voulant un rempart à tout éventuel déséquilibre, lors du règlement ou de la livraison des titres, ce fonds, prévu par l'article 95, traduit l’engagement du ministère de tutelle à mener à bon port sa réforme du système d'information des instances du marché financier. Sur le fonctionnement de ce nouvel outil, M. Tadinit explique qu’en cas de déséquilibre, le Fonds se substitue à l'intermédiaire en difficulté pour l'assainissement urgent des situations monétaires et documentaires relatives aux titres financiers en circulation dans le marché financier. Et précise également que l'article 96 du PLF autorisant le Trésor public à assainir un crédit au budget d'Algérie Télécom, sous le titre «Crédit aux entreprises économiques», ainsi que l'article 97 visant la régularisation d'un crédit de trésorerie accordé à la compagnie Air Algérie, sous le tire «Avances sans intérêts», à travers un report au compte de résultats. Cette opération trouve son explication dans «les difficultés financières de la compagnie». Quant au directeur général de la comptabilité au ministère, Mohamed Larbi Ghanem, celui-ci a précisé que quelque 3.563 accréditations d'experts comptables ont eu lieu depuis 2010, en sus de 117 nouveaux experts comptables admis, à la faveur de 9 concours organisés durant le même période. Et fait part de la détermination du ministère à œuvrer à la réforme et à la modernisation des professions comptables, par l'amélioration du niveau de la formation et son intégration dans l'université. Plus explicite, il évoque l'article 94 du projet de loi qui prévoit l'organisation de deux examens par an au lieu d'un seul pour les experts comptables titulaires d'un certificat de stage. D’autres intervenants ont proposé le renforcement du contrôle sur les activités de certains secteurs et associations, et appelé à l'unification des professions comptables (expert comptable, commissaire aux compte, auditeurs et comptables) dans une même catégorie, à l'instar de ce qui se fait à l'échelle mondiale.

Fouad Irnatene