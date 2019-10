Technologies de l’information et de la communication : La 4.5G, une transition en douceur vers la 5G

Le développement de la 4.5G a été, jeudi dernier à Alger, au cœur des débats à l’occasion de la 5e journée de formation dédiée aux journalistes. Cette importante rencontre, qui s’est déroulée dans un climat bon enfant, a constitué une opportunité idoine pour, entre autres, le renforcement des capacités des journalistes dans le domaine des TIC et de prendre connaissance des nouvelles technologies ainsi que des activités de Huawei Télécommunications Algérie.

Les participants ont exprimé à l’unanimité leur pleine satisfaction quant à la tenue de cette formation, qui traduit selon eux la grande volonté du groupe Huawei d’encourager davantage les médias à prendre conscience de l’importance du domaine des TIC: « Pour un traitement rationnel et objectif de l’information dans un quelconque domaine, cela nécessite des formations spécialisées», a indiqué l’un des participants.

Il a ajouté dans ce sens que « ce genre de formation permettra aux journalistes de maîtriser les concepts et la terminologie», avant d’ajouter ensuite que «si notre pays arrive à adopter ces nouvelles technologies, il sera, sans nul doute, leader dans ce domaine futuriste», regrettant le fait qu’aujourd’hui l’Algérie se trouve à la traîne avec des classements qui mettent en exergue le retard qu’elle accuse en la matière. Animée par un éminent spécialiste des solutions réseau radio (Wireless solution manager), Ali Morsi a entamé sa présentation par la mise en exergue de l’importance des TIC dans le développement de l’économie. Il a estimé à cet effet que les solutions innovantes proposées par le groupe Huawei, notamment la 4.5G, va aider et accompagner le développement et la croissance de l’économie numérique en Algérie. Cette solution, a-t-il ajouté, « va également aider les opérateurs à fournir des services de type 5G avec un réseau 4G et à assurer une transition profitable et toute en douceur vers la 5G». Devant un nombre important de journalistes représentant différents médias, l’expert a fait savoir que « les systèmes de communication mobiles font partie intégrante de notre vie quotidienne et leur développement a radicalement changé nos vies et nos comportements». Et de poursuivre : «Aujourd’hui, nous sommes sur le point de voir dévoiler un nouveau réseau mobile qui changera encore nos vies, c’est la 5G». Il a précisé dans ce sens que « la transition de la 4G à la 5G est bien plus compliquée que celle de la 3G à la 4G». Après la formation, les journalistes ont également bénéficié d’une visite guidée au centre des opérations de Huawei et au showroom. Amir Belhadi, Manager de qualité chez Huawei, a indiqué que ce centre veille à la bonne exécution des tâches et la qualité de services délivrés aux clients.

Ce même centre a permis à Huawei de passer au mode « digital» dans le suivi des projets. Il dira dans ce sens que son groupe a d’ores et déjà implémenté l’intelligence artificielle, où le système reconnaît et valide la qualité des installations à distance et en temps réel. Il y a lieu de noter que Huawei Algérie emploie, aujourd'hui, plus de 400 personnes, dont 83% d’Algériens. En seulement une année (2017-2018) il a créé plus de 3.000 postes directs et indirects et coopère avec 120 partenaires et 200 fournisseurs algériens.

M. A. Z.