Conférence débat sur le climat des affaires : Reconstruire l’image de l’Algérie

L’institut national d’étude de stratégie globale a organisé jeudi une conférence-débat intitulée : « Le climat des affaires en Algérie : enjeux et stratégie d’amélioration », animée par l’expert en planification et en intelligence économique, ancien président de la Commission nationale de l’amélioration de l’environnement des affaires, Mohamed Bacha.

Lors de son intervention, le conférencier a estimé que le climat des affaires passe par l’amélioration des systèmes social, politique, juridique, technologique, administratif et économique, ce qui permettra d’ «attirer» davantage d’investisseurs locaux et de gagner la confiance de l’étranger. Dans ce cadre, l’expert a souligné que « la force de l’économie réside dans la démocratie et les libertés de l’investissement », afin de créer une richesse économique diversifiée et compétitive.

Après avoir souligné la relation entreprise-université, qui constitue un élément essentiel pour le climat des affaires, M. Bacha a préconisé de soutenir l’industrie nationale en lui offrant les conditions nécessaires pour son épanouissement, indiquant que « les industries naissantes sont celles qui ne sont pas capables à l’origine de faire face à leurs concurrentes étrangères, du fait de leur manque d’expérience et de savoir-faire ».

Selon le conférencier, « la puissance publique doit s’assurer que le climat des affaires est de haute qualité et que toutes les conditions de fonctionnement du marché sont réunies, c’est un bien public qui doit bénéficier à la collectivité nationale dans son ensemble » ; en outre « il doit exister dans la société une force sociale qui œuvre à établir un équilibre entre l’exercice de la puissance publique et le fonctionnement du marché ». Pour M. Bacha, l’économie nationale nécessite une réforme dans « le fond et la forme », rappelant que « l’Algérie fait partie des pays les plus corrompus dans le classement mondial de la perception de la corruption dans 180 pays, publié par Tranparency international ». De plus, « la prééminence de décisions exorbitantes et omnipotentes, prises dans des cadres faussement collégiaux, met à mal toute forme d’intelligence économique ou collective, avec une mise en berne du développement du pays, et l’absence de vision stratégique sur le plan économique et politique, notamment depuis la disparition du ministère de la Planification, il y a de cela 30 ans, a mené au ratage du décollage économique ».

Après avoir souligné que l’intérêt pour le pays est « d’engager une démarche organisée et valorisant les potentiels de l’économie nationale», M. Bacha a précisé qu’ «il s’agira pour nous de tracer un cadre de développement à long terme et durable basé sur une vision et un projet de société répondant aux attentes de la population et aux enjeux mondiaux ».

« Il faut protéger l’industrie nationale qui est naissante en mettant en place des barrières douanières fortes, afin de permettre à ses différentes filières de grandir », notamment à travers « la promotion et l’exonération des entreprises utilisant les matières premières locales à hauteur de leur apport à la production nationale », a conclu l’expert.

Hichem Hamza