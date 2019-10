Salon de la bande dessinée : Une dizaine de wilayas attendues à Bouira

Une dizaine de wilayas devront prendre part demain à la deuxième édition du salon national de la bande dessinée (BD) qu’abritera la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira, ont indiqué jeudi les organisateurs. "Cette édition se déroulera à partir de demain avec la participation d’une dizaine de wilaya, dont notamment Alger, Oran, Tizi Ouzou, Bouira, et ce, en hommage au bédéiste et caricaturiste Mahfoud Aider connu sous le nom d’Aladin)", a expliqué à l'APS la directrice de la maison de la culture, Saliha Chirbi.

L’ouverture de la deuxième édition du salon de la BD aura lieu dimanche matin avec la participation aussi de plusieurs maisons d’édition, à l’image de Fibda Dalimane, Z-Link, Numidie Tizi Ouzou, Assirem, One Pins, ainsi que de l’association Numidie d’Oran, selon les détails donnés par Mme Chirbi. "Une série de conférences et des expositions dédiées à la bande dessinée et au dessin sont au menu de cette manifestation culturelle, qui s’étalera jusqu’à la fin du mois en cours. Les conférences traiteront de sujets ayant trait à la bande dessinée et au dessin dont l’objectif est de valoriser davantage ces segments artistiques", a souligné la directrice de la maison de la culture de Bouira. Une conférence-débat sur le thème "La bande dessinée au service de l’histoire animée", sera présentée par Maâmeria Zoubida, inspectrice au ministère de la Culture. En outre, une autre conférence-débat portant sur le thème "Le 50ème anniversaire de la revue M’Qidech (1969-2019)", dont l’auteur est le bédéiste Mahfoud Aider, sera également animée par Lazharia Labtar, enseignante à l’université d’Alger, selon les programmes du salon. Un atelier de travail consacré à l’expression faciale et corporelle de la bande dessinée, et un autre au dessin manga, sont aussi programmés au cours du salon de la BD. "Un court-métrage sur le processus de développement de la bande dessinée sera projeté et suivi d’un débat qui sera animé par le professeur Djilali Besekri", a indiqué Mme Chirbi.