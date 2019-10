Arts populaires : L’influence des proverbes sur les relations sociales

Le proverbe et l’adage populaires jouent rôle un important dans la vie sociale car exprimant les causes et effets de phénomènes qui se produisent dans la société, ont estimé les intervenants au cours d'un colloque national sur l’influence des proverbes populaires sur les relations sociales et le comportement de l’individu ouvert jeudi à Oran. Bouchefra Nadia de l’université de Mostaganem a souligné que les proverbes populaires font partie de l’identité des peuples et expriment des cas ou phénomènes plus précis de comportements dans la société. A titre illustratif, l'universitaire a abordé différents adages traitant des comportements de la femme et de l’homme, arrivant à la conclusion que ces modes d’expression "ont parfois un impact positif dans l'orientation du comportement et parfois un rôle négatif". Pour sa part, Djaghdam Hadj, de l’université de Chlef, a qualifié les proverbes populaires "d’art d’expression et de dialogue très prisé dans la société ce qui favorise leur pérennité à travers les générations". Les contenus des proverbes populaires ont trait surtout à des comportements et des situations que l’homme rencontre dans sa vie, a-t-il dit. Lors du colloque organisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) à l'initiative de l’Unité de recherche en culture, communication, lettres, langues et arts (URCCLLA) du CRASC, une série de communications a abordé, entre autres, "le regard de la femme dans les proverbes", "les valeurs éducatives dans l’adage dans le sud algérien" et "la place des parents et de la moralité dans ces moyens d’expression". Cette rencontre, d’une journée, s’inscrit dans le cadre du projet de recherche sur le thème "la femme dans le proverbe populaire algérien : étude comparative entre l’Ouest algérien et la grande Kabylie", réalisé par l’unité de recherche en culture, communication, lettres, langues et arts, a indiqué le directeur de l’Unité, Hamou Abdelkrim . Le projet vise à faire connaître le patrimoine populaire algérien dans ses dimensions arabe et amazighe et susciter l’intérêt des chercheurs pour ce volet, a indiqué la même source qui a fait part de la proposition de confectionner un dictionnaire des proverbes populaires en langues arabe et amazighe.