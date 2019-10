Journées nationales de la chanson Chaâbi à Sétif : préserver un genre musical authentique

La 6ème édition de la chanson chaâbi débutera lundi prochain à Sétif, a indiqué, mercredi, le président de l'association culturelle locale "Rochd", l’artiste Mustapha Boutchiche. La même source a précisé à l’APS que cette édition, s’étalant sur 4 jours, est organisée par l'Association Rochd en partenariat et en coordination avec la commune de Sétif, et coïncidera, comme depuis 2014, avec la commémoration du déclenchement de la révolution de libération nationale. La cérémonie d’ouverture aura lieu au théâtre communal et la clôture se tiendra à la maison de la culture Houari-Boumediene, a-t-il ajouté. L'édition sera "particulière", a-t-il souligné, et comportera un concours national mettant en lice 9 jeunes amateurs sélectionnés sur un total de 27 participants venus de nombreuses wilayas du pays, dans le cadre des efforts consentis par l'association et la commune de Sétif pour préserver ce genre musical qui constitue un authentique patrimoine culturel algérien. Le concours débutera le premier jour entre de nouveaux artistes amateurs comme Nassim Tabat de Béjaia, Chilal Menad (Tizi Ouzou) et Redouane Bouraoui (Sétif), tandis que le spectacle sera animé par Mohamed Kadi d’Alger, un chanteur chaâbi professionnel. Parmi les participants à cette édition figurent notamment Cheb Kadri Belkacem de Béjaia, Abdelmajid Meslem de Souk Ahras, Mohamed Sadek Ould Rabah de Tiaret et l'artiste professionnel Hamdi Amirat de la ville de Annaba. Pour sa part, le président de l’assemblée populaire communale de Sétif (institution parrainant cette manifestation) a affirmé que l'événement vise à inculquer aux jeunes les chansons traditionnelles, relevant que la coïncidence de cette manifestation avec la célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution de libération encouragera les artistes à chanter des chansons patriotiques avec un timbre chaâbi.