« Italiens : quand les émigrés étaient nous » à l’Opéra d’Alger : L’histoire de l’émigration italienne en musique

Pas moins de 35 acteurs, musiciens et chanteurs de la troupe italienne GruppoIncato ont restitué le plus grand exode de l’histoire moderne, l’émigration italienne, dans la soirée de jeudi dernier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, devant un public nombreux.

Baptisé «Italiens : quand les émigrés étaient nous», ce spectacle, mis en scène par Rocco Femia, retrace les difficultés rencontrées par ces émigrés, leur courage, leur déception, leur désespérance, leurs espoirs et leur volonté. Ainsi, à travers des chants de l’émigration italienne, le spectateur revit la condition des émigrés italiens. 90 minutes durant, les présents du prestigieux Opéra d’Alger ont vécu en chansons, images et réflexions, cet exemple singulier dans l’histoire des émigrations. C’est donc un spectacle magique, basé sur le chant, le multimédia, le théâtre mais aussi l’histoire et la réflexion. un spectacle qui transporte le spectateur, l’émeut, le bouleverse et le bouscule un peu. Cette épopée, présentée par la formation italienne GruppoIncato dans la soirée de jeudi dernier à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, est initiée par l’institut culturel italien. L’histoire de ce spectacle est aussi belle que celle qu’il raconte. Un parcours en chansons, images d’archives et témoignages et une mise en scène sobre, pour une traversée pleine d’émotion, signée Rocco Femia. L’aventure des «Italiens, quand les émigrés c’était nous» raconte le plus grand exode de l’histoire moderne en épopée. Celui des 23 millions d’Italiens qui ont quitté la Péninsule pour les quatre coins du monde. Evoquant, en première scène, la situation en Italie au moment du départ, puis le voyage de l’espoir. Mais aussi l’enracinement dans les pays d’accueil et le racisme dont les Italiens ont été victimes. Sur scène, un écran projette des images et des vidéos qui viennent ponctuer le récit d’événements ayant marqué l’histoire de l’émigration. Du nord au sud, de la tarentelle aux airs de bel canto, c’est toute la musique traditionnelle italienne qui est passée en revue avec comme base instrumentale, la présence incontournable de la mandoline et de l’accordéon. C’est certainement cette authenticité qui a touché le public, majoritairement des personnes d’origine italienne évidemment. À partir d’un point de vue humain et sans moralisation, le spectacle trouve, de surcroît, un écho particulièrement bienvenu dans l’actualité.



Sihem Oubraham