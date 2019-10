Trente ans après la disparition de Kateb Yacine : Nedjma brille toujours

Il y a trente ans, disparaissait celui qui a révélé le potentiel littéraire algérien au monde et renouvelé le théâtre populaire, s'adressant aux Algériens, sans distinction d'âge ni de niveau d’instruction. Le romancier, dramaturge et metteur en scène, Kateb Yacine, s'est éteint un 28 octobre 1989, à l'âge de soixante ans.

Né en 1929 à Constantine, Kateb Yacine aura laissé une œuvre littéraire universelle, «Nedjma», publié en 1956 aux éditions françaises «Le seuil». Ce roman qui va se propager en fragments sur toute l'oeuvre théâtrale de son auteur, a fait l'objet de nombreuses thèses universitaires en Algérie et en France, jusqu'aux Etats-Unis et le Japon, entre autres. C’est à la prison de Sétif, où il s’est retrouvé après les manifestations du 8 mai 1945, que le jeune Kateb Yacine a découvert l’oppression, la mort, le vrai visage de la colonisation et surtout son peuple, comme il le confiera lui-même.

Suite à cette expérience, traumatisante pour un adolescent de 16 ans, Kateb entame en 1946 l’écriture de son premier recueil de poésie «Soliloques». «J'ai commencé à comprendre les gens qui étaient avec moi, les gens du peuple (...). Devant la mort, on se comprend, on se parle plus et mieux», écrira-t-il en préface. Au lendemain de l'indépendance, Kateb Yacine se tourne vers le théâtre populaire, soucieux de s'adresser au peuple dans sa langue. «L’homme aux sandales de caoutchouc» est jouée pour la première en 1971, au Théâtre national d’Alger. La pièce est le fruit d'une collaboration entre l'auteur, l'homme de théâtre Mustapha Kateb, et la troupe du «Théâtre de la mer» dirigée par Kaddour Naïmi. Cette expérience donnera ensuite naissance à l'Action culturelle des travailleurs (Act).

Sous la direction de Kateb Yacine, la troupe sillonnera, pendant près de dix ans, villages et places publiques dans la région de Bel Abbes où elle élu domicile pour faire découvrir le théâtre à ceux qui n’y ont pas accès : «On ne choisit pas son arme. La nôtre, c'est le théâtre», disait-il pour souligner son engagement politique et social. Durant toute cette période, Kateb Yacine n'aura de cesse de modifier ses œuvres, jouant avec les personnages, pour mieux coller à l’actualité et aux préoccupations populaires. Définitivement focalisé sur l'écriture dramaturgique, traduite vers l'arabe dialectal, ainsi que la mise en scène, Kateb Yacine produira «La guerre de deux mille ans», une œuvre universelle, inspirée du théâtre grec et qui a valu à la troupe une tournée de trois ans en France. «À cette époque, Kateb était la coqueluche à Paris, ses pièces se jouant à guichet fermé tous les soirs», se souvient encore un des comédiens de l'Act, Ahcen Assous. Selon le comédien, cette pièce évolutive «pouvait se jouer plusieurs jours de suite (...) et s'arrêter sur différentes stations importantes de l'histoire de l'humanité». En 1986, Kateb Yacine approche son idéal d’œuvre historique universelle en écrivant un extrait de pièce sur Nelson Mandela, puis «Le bourgeois sans culotte ou le spectre du parc Manceau». Cette dernière était une commande française pour marquer la célébration du bicentenaire de la révolution française.

Se réapproprier Kateb Yacine

Au théâtre comme dans la littérature et la poésie, l'œuvre de Kateb Yacine est «faite pour que la jeune génération se l'approprie, la revisite et la retravaille», estime l'historien de l'art et romancier, Benamar Mediene, auteur de «Kateb Yacine, le cœur entre les dents». En fait, le dramaturge qui est «réfractaire» à la sacralisation de son œuvre, appuie ce compagnon de longue date de l'écrivain. Depuis la disparition de Kateb Yacine, son œuvre dramaturgique n'a jamais cessé d'alimenter les planches algériennes. Des pièces ont été traduites vers tamazight et l'arabe littéraire, d'autres ont été montées en fragments, alors que sa touche en matière de mise en scène garde toute sa fraîcheur. Cependant, en dehors du «Le cadavre encerclé» ou «Les ancêtres redoublent de férocité», de nombreuses autres œuvres restent encore méconnues du public et rares encore sont les troupes qui consentent à s'attaquer à un texte de Kateb Yacine. Au-delà de la recherche universitaire, le roman «Nedjma» a été adapté au théâtre par le metteur en scène et comédien, Ahmed Benaïssa, qui souhaitait «désacralisé ce roman, réputé inaccessible», alors qu'un collectif d'artistes, étudiants et universitaires ont entamé la traduction du roman vers l'arabe dialectal et son enregistrement en livre audio. L'auteur de «Nedjma» a également laissé des interviews et des écrits où il expose sa vision de l'Algérie. Une Algérie progressiste qu'il a toujours souhaité «défendre contre toutes les formes d'intégrisme», ainsi qu'il le soulignait dans sa dernière apparition dans les média à l'été 1989. Une foule immense d'hommes et de femmes de tous âges a accompagné la dépouille de Kateb Yacine au cimetière d'El Alia d'Alger où il repose.

Page d’histoire contemporaine

Oran, autrefois terre d'asile pour les Espagnols fuyant le régime franquiste. Des conférenciers composés pour la plupart de fils ou de petits-fils de réfugiés espagnols à Oran participant au séminaire sur «L'exil républicain espagnol en Algérie» ont remis au goût du jour l'histoire, parfois troublante, de leurs aïeux, contraints à l'exil vers Oran, terre qualifiée d'hospitalière en dépit du régime colonial auquel elle était soumise.

Le rôle d’Oran comme terre d'asile pour les réfugiés républicains espagnols, leur accueil par les populations oranaises et leurs conditions de vie déplorables dans les camps d’internement improvisés par l’administration de l’époque, ont été les points phares développés par les conférenciers. Eliane Ortega, fille et petite-fille de réfugiés a parlé dans son intervention des «lieux de mémoire de l’exil espagnol à Oran en 1939» a énuméré les différentes raisons qui ont conduit les républicains espagnols, vaincus par les «franquistes», à se réfugier à Oran. La conférencière a indiqué que parmi les raisons ayant favorisé le choix d’Oran comme terre d’accueil est la «présence espagnole à Oran depuis des siècles et ses traces», non seulement sur le plan des constructions, mais aussi sur certaines traditions, culinaires notamment, ainsi que la présence de la langue espagnole dans le parler des Oranais, entre autres. «La fin de la guerre civile espagnole et la défaite des Républicains a été la raison principale de l’exil qui a poussé de nombreux espagnols vers les côtes de l’Afrique du Nord», a-t-elle dit.

Selon ses propos, «entre 12.000 et 20.000 Espagnols se sont exilés en Afrique du Nord et ont fait le déplacement par bateau» et «de nombreux réfugiés ont également rallié Oran par avion». «À l’arrivée massive des Espagnols en mars 1939, il y avait beaucoup d’improvisation de la part des Français, notamment en ce qui concerne les structures d’accueil qui étaient, en réalité, des camps d’internement ou des camps de concentration, mal gérés où les conditions de vie étaient exécrables», soutient-elle au passage. Selon Eliane Ortega, il y avait plusieurs camps d’internement, notamment l’ancienne prison civile, les caves des «frères Gay», le Ravin Blanc (port), le Fort de Mers El-Kébir, le camp de vacances d’Aïn El-Turck, ainsi que des bateaux prisons dans la rade d’Oran, ajoutant que de nombreux autres camps se trouvaient dans différentes autres régions

d’Algérie.

L’arrivée massive des Espagnols a eu lieu en mars 1939

Pour sa part, Yenia Camacho Samper, fille d’exilés, a parlé de «l’Algérie dans la mémoire de l’exil communiste espagnol», décrivant les conditions de vie de ces activistes communistes, les exactions des Français, ainsi que leur combat au sein des structures d’internement, leurs tentatives d’évasion, réussies ou échouées, ainsi que leurs actions au sein de la population locale.

La conférencière a aussi évoqué la solidarité des Oranais envers les réfugiés, qui les ont aidés moralement et matériellement lors de leur arrivée à Oran et dans leur combat de tous les jours contre l’administration coloniale et contre la discrimination exercée contre eux. Concernant ces réfugiés, Yenia

Camacho Samper a indiqué qu’il s’agissait des agriculteurs, des ouvriers, voire des juges et même un ministre, se sont réfugiés à Oran après la défaite des Républicains. Pour sa part, Gerardo Bernabéu, également exilé et fils d’exilés, s’est attardé sur les conditions de vie des Espagnols qui n’étaient pas internés et «les difficultés de trouver du travail à Oran en raison de la discrimination des Français envers les Espagnols, car ils n’avaient pas la nationalité française».

Il est à noter que durant les deux jours du séminaire, une exposition relatant les différentes étapes de l’émigration et de l’exil des Espagnols à Oran, depuis plusieurs siècles, a eu lieu à la médiathèque d’Oran (ex-Cathédrale). Selon l'Institut

Cervantès, l’objectif de cette manifestation est de «rendre hommage à tous ceux que La Retirada (La Retraite) de 1939 a représenté pour les exilés républicains espagnols, ainsi que pour les pays qui les ont accueillis, notamment l'Algérie, qui était alors sous occupation française».

La rencontre commémorative est organisée par l’ambassade d’Espagne en Algérie et les Instituts Cervantès d’Alger et d’Oran, en collaboration avec le ministère de la Justice

d’Espagne et les ministères algériens de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Culture et

l’Assemblée populaire communale d’Oran. Le séminaire de deux jours a été marqué par la présence de l'ambassadeur

d'Espagne en Algérie, Morane Fernando, et l'ambassadeur du Mexique en Algérie, Juan José Gonzalès.