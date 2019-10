Grand angle : Réforme salutaire

A partir de janvier 2020, année de la célébration de son 75ème anniversaire, l’ONU engagera des dialogues transfrontières, trans-sectoriels et intergénérationnels à l'échelle mondiale, « dans l’objectif d’atteindre le plus grand nombre de personnes, d’entendre leurs espoirs et leurs craintes et d’apprendre de leurs expériences », selon le site de l'Organisation. Son patron, M. Guterres, a ainsi fait savoir que ce 75ème anniversaire de la fondation de l’organisation sera célébré par «un vaste débat inclusif à l’échelle planétaire sur le rôle de la coopération mondiale dans la construction de l’avenir que nous voulons», estimant que «c'est l’occasion pour nous de repenser l’avenir ensemble». Pourtant, il est facile d’imaginer ce qu’il en sortira de ce «vaste débat inclusif». Sans risque réel de se tromper, il est certain que tous les avis recueillis ne manqueront de souligner la nécessité pour l’ONU d’opérer sa mue et d’introduire les réformes à même de redorer son blason et de lui restituer sa crédibilité perdue au fil des ans. Forte aujourd'hui de 193 Etats membres contre 50 à sa fondation en 1945, l’organisation n’en est pas moins réduite à se soumettre au diktat imposé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Pis encore, alors que le monde a un besoin urgent d’une ONU qui soit un instrument efficace au service de la paix, elle s’est montrée incapable à empêcher, sinon à prévenir, des crises et des conflits dans le monde. En Syrie, en Libye et au Yémen, ses émissaires sont impuissants en raison du double jeu des membres du Conseil de sécurité. Or sans le soutien de ces membres influents, cette incapacité demeurera. Pour que l’ONU puisse devenir cet outil au service du monde comme voulu par sa Charte de 1945, il faudrait que tous les membres et surtout les plus forts d’entre eux acceptent de se soumettre aux règles du droit international. Cela redonnera à l’organisation sa légitimité. Soucieux, comme ses prédécesseurs du reste, de laisser à l’issue de son mandat, une ONU moins affaiblie et plus efficace qu’elle ne n’est actuellement, M. Guterres a présenté, dès son entrée en fonction en 2017, des propositions pour réformer les Nations Unies, qui, avait -il plaidé, permettront d'améliorer l’efficience de l’organisation. Son nom sera-t-il associé à la concrétisation de cette ambition de transformer le «machin», comme décrit en son temps par le Général de Gaulle, en une véritable machine de paix et de sécurité ?

Nadia K.