Alors que turcs et syriens s’invectivent devant le conseil de sécurité : les Etats-Unis renforcent leur présence autour des champs pétroliers

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'envoi de renforts militaires pour protéger les champs pétroliers de l'est syrien, après leur retrait de zones frontalières avec la Turquie qui avait laissé le champ libre à l'opération militaire d'Ankara contre les forces kurdes, aujourd'hui forcées de quitter des positions qu'elles tenaient depuis des années. "Les Etats-Unis sont déterminés à renforcer leurs positions, en coopération avec nos partenaires des FDS, avec des renforts militaires", a indiqué un responsable militaire, sans préciser l'ampleur du dispositif prévu. "L'objectif est d'empêcher ces champs pétroliers de tomber entre les mains de l'EI ou d'autres groupes déstabilisateurs", a ajouté ce responsable. Pendant ce temps, la Syrie et la Turquie ont échangé, jeudi, des propos acrimonieux lors de leur première confrontation devant le Conseil de sécurité de l'ONU, au sujet de l'offensive turque en territoire syrien lancée le 9 octobre et arrêtée cette semaine. L'ambassadeur syrien à l'ONU, Bashar Ja'afari, a vivement dénoncé "l'agression" de la Turquie contre son pays, trouvant "étrange" l'utilisation par Ankara de l'article 51 de la Charte de l'ONU sur la légitime défense pour justifier son opération militaire. Il a, en outre, réclamé "le plein respect de la souveraineté syrienne" et "le retrait de toutes les forces étrangères illégitimes" de Syrie. "Je rejette et condamne fermement toute présentation erronée de notre opération de lutte contre le terrorisme comme un acte d'agression", a répliqué son homologue turc, Feridun Sinirlioglu. Il s'agissait d'une "opération limitée de lutte contre le terrorisme" qui visait notamment à "garantir l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie". "Elle n'a visé que des terroristes et leurs repaires, leurs armes et leurs véhicules", a-t-il insisté. Lors de la réunion publique du Conseil de sécurité, l'ambassadeur allemand Christoph Heusgen s'est attiré de vives critiques de la Russie et de la Chine après avoir rappelé que ces deux pays avaient mis en septembre leur veto à une demande de cessez-le-feu à Idleb (nord-ouest) pour des raisons humanitaires. A Bruxelles, une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, dont la Turquie fait partie, a donné lieu à "une discussion musclée", mais il n'est "pas question" pour l'Alliance de "perdre" un allié stratégique en l'humiliant avec une mise en accusation, selon un diplomate. Les Etats-Unis s'inquiètent de voir un "bon allié tourner sur l'orbite de la Russie plutôt que sur l'orbite de l'Otan", a dit le chef du Pentagone Mark Esper. La ministre allemande a elle défendu son idée de créer, sous l'égide de l'ONU, une zone de protection internationale dans le nord de la Syrie. Cette initiative, accueillie avec scepticisme par la communauté internationale, a reçu le soutien du chef des FDS.

M. T. et Agences