Sahara occidental : Washington propose de proroger le mandat de la Minurso d’une année

Les États-Unis viennent de soumettre au Conseil de sécurité leur projet de résolution sur la Minurso, proposant de proroger le mandat de la mission onusienne d’une année ,en l’absence d’un envoyé personnel pour relancer les discussions sur le règlement du conflit au Sahara occidental.

La délégation américaine à l’ONU, porte-plume des résolutions sur le Sahara occidental, a suggéré de renouveler le mandat de la Mission pour l’organisation d’un référendum d'autodétermination au Sahara occidental jusqu’au 31 octobre 2020, selon la première mouture du projet. L’administration américaine avait auparavant appuyé fermement des renouvellements de six mois afin de mettre la pression sur les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, pour revenir à la table des négociations. Washington, semble accorder le temps qu’il faut au prochain envoyé personnel du SG de l’ONU pour remettre le processus de paix sur les rails après la démission de l’ancien envoyé personnel, Horst Köhler. La première mouture du projet réitère, à ce propos, le "ferme appui" du Conseil de sécurité aux efforts du secrétaire général et de son prochain émissaire pour le règlement du conflit au Sahara occidental. Il réaffirme, en outre, l’engagement de l’instance suprême de l’ONU à assister les parties au conflit pour parvenir à une solution mutuellement acceptable qui pourvoit l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, soulignant que le règlement de ce conflit de longue date contribuerait à la stabilité de la région. Insistant que le statut quo au Sahara occidental est "inacceptable", le projet américain relève que des progrès dans les négociations sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie des Sahraouis sous tous ses aspects. Cette première mouture appelle également les parties au conflit à reprendre les négociations sous les auspices de l’ONU de bonne foi et sans pré-conditions, en vue de parvenir à une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.



Réaffirmer la liberté d’action de la Minurso



Le projet américain qui a accueilli favorablement la dynamique insufflée par les deux tables rondes organisées par Horst Köhler, note l’attention de l’ancien émissaire de tenir une troisième table ronde en vue de préserver l’élan de Genève. Les Etats-Unis n’ont pas manqué, par ailleurs, de réitérer l’importance du rôle joué par la Minurso sur le terrain et la nécessité pour la mission onusienne de s’acquitter de son mandat, y compris de prêter assistance au prochain envoyé personnel. Cette reconnaissance est un rappel du rôle crucial de la Minurso dans le processus de paix, alors que le Maroc continue d’entraver sa liberté d’action. Le SG de l’ONU a eu à déplorer ce blocage dans son nouveau rapport sur le Sahara occidental lorsqu’il a affirmé que le Maroc privait la Minurso d’accéder aux interlocuteurs sahraouis dans les territoires occupés. Ces restrictions nuisent à "la capacité de la mission de recueillir des informations fiables, d’évaluer la situation dans sa zone de responsabilité et d’en rendre compte (...) et entrave également la Minurso dans l’exécution de son mandat", a-t-il relevé dans ce rapport soumis début octobre au Conseil de sécurité. Le Maroc impose depuis des années des restrictions à la liberté de mouvement des émissaires onusiens et des responsables de la Minurso les empêchant d’établir des contacts avec les sahraouis des territoires occupés. En avril dernier, le SG de l’ONU a également critiqué les entraves à la liberté d’action de la Minurso qui l’ont empêché de prêter assistance à Horst Köhler, alors que ce dernier avait demandé au chef de la Minurso, Colin Stewart, de l’aider à maintenir les contacts avec certains interlocuteurs locaux. Le Maroc a, par le passé, adopté une approche conflictuelle avec Christopher Ross, le prédécesseur de M. Köhler, limitant sa liberté de mouvement en le déclarant "persona non grata" dans les territoires sahraouis occupés. Le Conseil de sécurité se réunira le 30 octobre pour l’adoption du projet américain.