JSK : Mellal annonce l’ouverture du capital

Lourdement battue sur le terrain du CSC, mercredi dernier, la JS Kabylie traverse une zone de troubles ces derniers temps. Une crise de résultats qui vient ébranler un peu plus chaque jour le board des Canaris de plus en plus décrié. Sous les feux des critiques, le président Cherif Mellal fait mine de tenir bon. Cherif Mellal refuse de céder à la pression. Le président de la JSK, de plus en plus décrié par la galerie des Canaris, ne fléchit pas pour autant et persiste à dire que la situation est sous contrôle. Autrement dit, les mauvais résultats enchaînés par les Canaris ces derniers temps (trois sur le rang) ne sont pas du genre à inquiéter outre mesure le premier responsable de la JSK. Le successeur de Moh-Cherif Hannachi continue à penser que la mauvaise passe que traverse la JSK est la résultante d’une crise de résultats. «Les joueurs n’ont pas fait le boulot. Ils n’ont pas répondu présents à Constantine alors que la direction a mis pourtant l’équipe dans les meilleures dispositions», a déclaré le président kabyle qui refuse d’endosser la responsabilité de l’échec au staff technique. «Je ne suis pas le genre de dirigeants à changer d’entraîneur à chaque fois que l’équipe ne gagne pas. Je ne lâcherai pas l’entraîneur. On lui laissera le temps de redresser la barre», a confié à ses proches Mellal. Hubert Velud n’a donc pas de soucis à se faire. Du moins pour l’instant. Bien que le public commence à remettre en question ses choix, le technicien français peut compter donc sur le soutien sans faille du board de la JSK. Il faut croire que dans l’immédiat, Cherif Mellal à d’autres dossiers plus urgents à traiter. En premier lieu l’ouverture du capital annoncée pour bientôt. «Nous avons déjà augmenté le capital du club à 84 milliards. Nous allons ouvrir les portes aux potentiels investisseurs. Je suis même prêt à céder mes parts s’il y a un entrepreneur sérieux qui est capable d’apporter un plus à la JSK», a déclaré à la presse Cherif Mellal. Pour l’heure et à en croire une source bien introduite dans le cercle des Canaris, l’ouverture du capital est limitée pour l’heure à l’intégration de Aziz Khial, un proche de Mellal, qui occupe depuis bientôt deux ans le poste de responsable du « Projet JSK ». Dans tous les cas, le public de la JSK paraît de plus en plus circonspect en raison des résultats et de la politique de recrutement prônée par la direction qui ne souhaite toujours pas investir dans de grands joueurs confirmés. La situation du moment pourrait inciter Mellal à sortir le chéquier en prévision du mercato. D’autant qu’on nous dit qu’une commission de recrutement est déjà mise en place. En tout cas, le board de la JSK aura du pain sur la planche. Et avec l’enchaînement des compétitions, l’avenir de la JSK est incertain…

Amar B.