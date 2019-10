Décès d'Ali Fodil, P-DG du groupe Echourouk : Les messages de condoléance se succèdent

Le président-directeur général du groupe Echourouk, Ali Fodil, est décédé jeudi à l'âge de 63 ans, a-t-on appris auprès de son groupe médiatique. Ali Fodil a été victime il y a quelques jours d'une attaque cardiaque avant que son état de santé se dégrade.

Le Premier ministre adresse ses condoléances à la famille du défunt

« Un éminent journaliste »

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a adressé un message de condoléances à la famille d'Ali Fodil, PDG du Groupe Echourouk, décédé jeudi à l'âge de 63 ans, dans lequel il a affirmé que le défunt comptait parmi «les éminents journalistes, qui ont su occuper une place de choix dans le paysage audiovisuel». «C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris le décès du frère journaliste Ali Fodil, PDG du Groupe Echourouk et en cette douloureuse circonstance, nos pensées vont à sa famille, aux travailleurs du Groupe Echourouk et à l'ensemble de la corporation qui a perdu l'un de ses éminents journalistes, qui ont su occuper une place de choix dans le paysage audiovisuel privé grâce à leur travail et à leur sérieux», a écrit le Premier ministre dans son message de condoléances. «En cette pénible épreuve, je vous adresse mes condoléances les plus attristées et vous assure de ma profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunte Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis», a ajouté M. Bedoui dans son message.

Le président du Conseil de la Nation par intérim :

«Le défunt comptait parmi l’élite médiatique pionnière »

L’élite Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a aussi adressé un message de condoléances dans lequel il a affirmé que le défunt était parmi «l'élite médiatique pionnière». Le défunt comptait parmi «cette élite médiatique pionnière» et parmi «les journalistes qui se sont acquittés, des années durant, de leur noble mission avec engagement, dévouement et professionnalisme», a écrit M. Goudjil dans son message, avant de rappeler «les qualités et les hauts faits qui témoigneront toujours de son parcours professionnel et de son humanisme.

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a lui aussi présenté ses condoléances à la famille d'Ali Fodil. «Affligé par le décès d'Ali Fodil, PDG du Groupe Echourouk», le ministre de la Communication «présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et l'assure de sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter réconfort à sa famille», lit-on sur le site du ministère de la Communication.

En outre, le président-directeur général d’El Moudjahid, M. Ahour Cheurfi, et l’ensemble du personnel ayant appris avec tristesse le décès de Ali Fodil ,P-dg du groupe Echourouk, présentent à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances et les prient de trouver ici l’expression de leur sympathie émue et de leur profonde compassion.

Que Dieu Tout Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons.