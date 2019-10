Jeux mondiaux militaires (Football) : l’Algérie bat l’Irlande (3-0) et va en demi-finale

L'équipe nationale algérienne militaire de football a assuré sa présence aux demi-finales des Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine), en éliminant l'Irlande (3-0), mi-temps 1-0, mercredi en quart de finale du tournoi.

Les trois buts algériens ont été inscrits par Doran Craig (csc 26'), Oussama Gatal (47') et Houssem Eddine Ghacha (90+1). L'Algérie a terminé la partie à 9 après l'expulsion de Oussama Gatal (83', carton rouge) et Walid Ouabdi (84', pour cumul de cartons).

De son côté, le joueur irlandais Sean Gannon a été exclu dans le temps additionnel (90+7). L

es deux sélections s'étaient déjà rencontrées au tour préliminaire en poule A, et la victoire était revenue à l'Algérie sur un score sans appel (4-0).

En demi-finale, prévue vendredi, les protégés de Mohamed Boutadjine affronteront le Bahreïn, vainqueur en quart de la sélection d'Oman (1-0), alors que dans l'autre demi-finale, la Corée du Nord, qui a éliminé la Grèce (1-0), en découdra avec le Qatar, tombeur de l'Egypte sur le même score.

La finale et le match pour la médaille de bronze sont programmés pour le 27 octobre.



Résultats

des quarts de finale :

Algérie - Irlande 3-0

Bahreïn - Oman 1-0

Corée du Nord - Grèce 1-0

Qatar - Egypte 1-0