USMA 3 – CABBA 0 : Ne vous fiez pas au score !

Restant sur deux défaites de rang, dont un forfait face au MCA, l’USMA a enfin renoué avec la gagne, en étrillant le CABBA (3-0), hier soir au stade Omar-Hamadi, en match comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 1-Mobilis.

Un score loin de refléter la physionomie de la partie, tant les Usmistes auront souffert pour venir à bout d’un coriace onze bordjien. La preuve, ils ont dû attendre les dix dernières minutes pour faire la différence et arracher trois précieux points qui vont leur permettre de retrouver la sérénité et dissiper le doute qui s’était installé au sein du club, à cause d’une situation critique, tant sur le plan administratif que financier.

D’emblée et sans même attendre le traditionnel round d’observation, les locaux allaient prendre le jeu à leur compte et s’installer dans le camp adverse.

Malgré leur mainmise sur les débats et une domination territoriale flagrante, les protégés de Bilel Dziri peinaient à trouver la faille au sein d’une arrière-garde bordjienne bien regroupée autour de son keeper, Cedric Si Mohamed. Il faut dire que le schéma tactique défensif adopté par le driver du CABBA, Franck Dumas, aura considérablement gêné l’évolution des Rouge et Noir qui avaient du mal à développer leur jeu habituel. Certes, la possession de la balle était à l’avantage des Algérois, mais ce sont plutôt les visiteurs qui allaient se procurer l’occasion la plus franche de ce premier half, lorsque Djahnit buta sur Zemamouche alors qu’il s’était présenté nez à nez avec le portier usmiste (36’).

Hormis cet éclair, le public peu nombreux du stade Omar- Hamadi n’a rien eu à se mettre sous la dent durant les premières 45’, peu emballantes et pauvres en émotions.

Sentant qu’il y avait sans doute un bon coup à jouer, le CABBA va aborder la seconde période avec des intentions plus offensives, en allant, dès l’entame, taquiner l’arrière-garde usmiste. Profitant des espaces laissés par les gars de Soustara, les Bordjiens s’offraient de nombreuses opportunités de scorer, mais péchèrent dans la finition, à l’image de ce raté monumental de Droueche, pourtant en position idéale (74’).

Au moment où l’on s’attendait à l’ouverture du score bordjienne, c’est le contraire qui allait se produire, puisque le club de la capitale allait bénéficier d’un penalty, contre le cours du jeu, suite à une main de Zeroual, en pleine surface de réparation (81’). Rabie Meftah, chargé d’exécuter la sentence, ne trouva aucune peine à tromper l’infortuné Cédric, et donner un avantage inespéré à son équipe.

Un scénario inattendu pour les joueurs du CABBA, d’autant que ces derniers allaient complètement sombrer dans les dernières minutes en encaissant deux autres buts, œuvres de Benchaâ (88’) et Benkhelifa (90’+1)

Redha Maouche