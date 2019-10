MCA 3 - NAHD 0 (8e journée de Ligue 1) : Le Mouloudia l’emporte avec l’art et la manière

Le Mouloudia d’Alger a remporté, hier soir au stade du 5-Juillet, le derby face au NAHD, sur le score de trois buts à zéro, pour le compte de la huitième journée du championnat Ligue 1. Après une première mi-temps assez lente, notamment pour ce qui est des actions achevées, le Mouloudia s’est créé beaucoup d’occasions sans pour autant pouvoir scorer.

Le coup dur pour les Sang et Or a été la sortie par blessure de l’attaquant de pointe Rédouane Zerdoum. À quelques minutes avant le coup de sifflet de la pause citron, Walid Derrardja ouvre le score sur penalty.

De retour des vestiaires, les Vert et Rouge ont fait preuve de beaucoup de volonté pour aggraver la marque, chose réalisée à la 54’ par le biais de Sofiane Bendebka qui inscrit un joli but sur une reprise de volet.

Le dynamo du Mouloudia a inscrit le second but face à son équipe formatrice, donnant le coup de starter à une grande fête aux 35.000 supporters du Doyen. Il a fallu attendre la 70’ pour voir le NAHD imposer son jeu pour quelques minutes. Les protégés de Rezki Remmane ont tout essayé pour revenir au score, au péril de laisser beaucoup d’espaces derrière leurs co-équipiers, permettant à Djabou de donner un caviar à Mehdi Benaldjia qui inscrit le troisième but, après avoir dribblé le portier nahdiste. Suspendu pour deux matchs pour contestation, lors du match NCM - MCA, Bernard Casoni n’a pas drivé le Doyen pendant ce match, laissant la tâche à son adjoint Hakim Malek, qui a réussi son coaching, notamment avec l’incorporation de Benaldjia, buteur. Le NAHD se complique davantage la mission après cette défaite. Le Nasria se retrouve à la 15e place, avec huit points, alors que le Mouloudia prend la tête du championnat, avec 17 points, en ex-æquo avec le CRB, tous les deux invaincus pour l’instant.

Le derby algérois entre le MCA et le CRB à la 12e journée s’annonce d’ores et déjà passionnant. Kader Bentounès