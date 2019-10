Dépôt des candidatures pour la présidentielle, dernier délai samedi à minuit : Le compte à rebours

«L’élection présidentielle du 12 décembre prochain constituera le début d'une ère historique de rupture avec les pratiques du passé, au cours de laquelle le citoyen élira celui qui le représentera à la tête des institutions de l'Etat et lui demandera des comptes», telles sont, en substance, les déclarations du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Salah Eddine Dahmoune, qui s’exprimait lors d’une rencontre tenue avec les représentants de la société civile au siège de la wilaya de Khenchela, a mis en relief le fait que «la première étape unanimement adoptée par les citoyens, c’est d’aller vers des élections transparentes pour déjouer les prévisions des opportunistes et d’en faire une véritable avancée pour une renaissance à laquelle aspirent les jeunes Algériens à compter du 12 décembre prochain».

Clair, net et précis, M. Dahmoune insiste sur le fait que «les prochaines élections seront l'occasion, pour les citoyens, d’édifier une nouvelle Algérie en phase avec son histoire et faire avorter les tentatives de ceux qui veulent nuire au pays». Aussi et pour atteindre cet objectif, il souligne «l’importance de participer fortement à ce rendez-vous électoral», de même qu’il relève la nécessité, voire l’impératif, de «choisir la personne la plus apte à diriger le pays et à répondre à tous les sceptiques qui aspirent à ramener l’Algérie dans une ère de division et d’isolement».

Le ministre de l’Intérieur signale dans ce contexte l’importance de préserver l'unité de la patrie ; une unité qui exige, a-t-il dit, d’«avancer main dans la main et se mobiliser autour de l'Armée nationale populaire, toujours prompte à faire face à tous les complots ourdis contre le pays, à l’intérieur comme à l'étranger». Poursuivant ses propos, M. Dahmoune affirme sans ambages que «l'Algérie est au cœur d'une nouvelle campagne de conspirations visant à semer la suspicion parmi la population, mais, poursuit-il, nous sommes convaincus que les enfants de ce pays sont jaloux de leur patrie et sont déterminés à faire de l'Algérie une fratrie unie». Evoquant ensuite son département ministériel, M. Dahmoune — et tout en invitant les citoyens à renouveler leur confiance avec les institutions de l'Etat — a fait part de son engagement à «œuvrer à lever tous les obstacles au développement», faisant remarquer qu’il est du «devoir du gouvernement d'accompagner la renaissance de la jeunesse prometteuse et de valoriser ses acquis, en lui fournissant toutes les ressources nécessaires et d’élaborer des stratégies de développement permettant à la population algérienne de participer activement à l’édification de son avenir».



L’édification de l’avenir de toute nation passe, inéluctablement, par les urnes



Il faut dire que l’édification de l’avenir de toute nation passe, inéluctablement, par les urnes et pour ce faire, le processus électoral qui a commencé avec la convocation du corps électoral, le 15 septembre dernier, est en marche et avance bien. D’ores et déjà, deux étapes sont franchies et la troisième ne saurait tarder.

Les deux premières sont, faut-il le rappeler, inhérentes aux périodes exceptionnelle et périodique des listes électorales alors que la troisième est celle relative au retrait des formulaires et de dépôt des dossiers de candidature. Comme mis en exergue récemment par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle est fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit, et ce, conformément à l'article 140 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifiée et complétée.

Cet article souligne en effet que la déclaration de candidature doit être déposée, au plus tard, dans les quarante jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Il faut savoir aussi que sur les 145 postulants ayant procédé au retrait les formulaires de souscription des signatures individuelles, en prévision de cet important rendez-vous électoral, six ont demandé un rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers de candidature au niveau de l'Autorité nationale indépendante des élections. Remarque importante à mettre en exergue ici, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ou réduits, selon le président de l’ANIE. La loi relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique n°19-08 du 14 septembre 2019, prévoit 18 conditions pour les candidats à la présidence de la République. Ces conditions sont mentionnées dans l'article 87 de la Constitution qui renvoie à d'autres conditions contenues dans la loi organique n°16-10 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique n°19-08.

Parmi ces articles, il est exigé que le dépôt se fasse «par le candidat lui-même», auprès de l'ANIE contre accusé de réception. Le nouveau texte stipule que le candidat à la présidentielle doit présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale ; des signatures devant être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200. Aussi et pour tout dépôt de dossier, le candidat — nécessairement universitaire ou titulaire d’un diplôme équivalent — doit prendre un rendez-vous au préalable pour la prise en charge et la définition de l'opération de réception, remplir un formulaire contenant ses coordonnées et celles de ses accompagnateurs, ainsi que les matricules des véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription.

Soraya Guemmouri