M. Rabehi : « L’organisation de débats télévisés entre candidats revient à l’ANIE »

L'organisation de débats télévisés entre candidats en prévision des élections présidentielles du 12 décembre prochain revient à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a indiqué mardi dernier à Alger le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi. «L'organisation de débats entre candidats au scrutin présidentiel du 12 décembre est du ressort de l'Autorité nationale indépendante des élections», a déclaré M. Rabehi en marge de la journée nationale de la Presse. Il a affirmé que «l'Etat garantira tous les moyens à cette Autorité dans le cadre de l'exercice de ses missions en relation avec la préparation et l'organisation de ce rendez-vous électoral». Répondant à une question sur les poursuites judiciaires contre un journaliste, le ministre a souligné que «le concerné ainsi que toutes les personnes poursuivies en justice seront jugées conformément aux lois de la République, en fonction des accusations retenues contre chacun d'eux».

Il a appelé les journalistes à «être objectifs et se conformer aux règles de la déontologie et du professionnalisme».