RND : M. Mihoubi dépose son dossier

Le secrétaire général par intérim du RND et candidat de ce parti pour la prochaine présidentielle a procédé, hier, au dépôt de son dossier de candidature, au siège de l’Anie, au Club-des-Pins.

Il a réaffirmé l’importance du prochain scrutin pour la magistrature suprême qui, selon lui, «ne concerne pas un parti ou une personnalité en particulier mais l’ensemble des Algériens». Il a de ce fait mis en avant la nécessité pour chacun de contribuer au succès de ce rendez-vous électoral, en veillant à garantir son déroulement. Mihoubi a fait savoir qu’il présentera «un programme ambitieux et applicable afin de satisfaire les préoccupations des citoyens, notamment les plus urgentes». Une campagne électorale qu’il souhaite concurrentielle sur la base de programmes proches des citoyens. Le candidat du RND est ainsi le premier postulant à la magistrature suprême auprès de l’Anie. Il a annoncé avoir largement dépassé le nombre requis de signatures fixées à 50.000 en vertu de la nouvelle loi relative au régime électoral. «L’opération de collecte de signatures n’a pas été de tout repos» indique le candidat expliquant que s’il a réussi à franchir cette étape avec succès, cela est le résultat d’un effort de conviction engagé en direction du citoyen en vue de le sensibiliser sur l’importance de participer à la prochaine présidentielle tant celle-ci aura un impact décisif pour l’avenir du pays et offre l’opportunité d’une réelle consécration de la volonté populaire par les urnes. Après Mihoubi, d’autres postulants devrons, eux aussi, se rendre, dans les prochaines heures au siège de l’Anie pour procéder au dépôt de leurs dossiers. Parmi eux, Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina, et Belkacem Sahli, président de l’ANR, sont attendus aujourd’hui. Abdelmadjid Tebboune, qui postule en tant que candidat indépendant, devrait quant à lui déposer son dossier à partir de samedi. Idem pour Abdelaziz Belaïd, président du Front El Moustakbal.

Il convient de rappeler que 140 postulants ont retiré les formulaires d’inscription. L’Anie, qui est chargée de réceptionner, d’examiner et de statuer sur le dossier de chacun de ces postulants, à déjà fixé la limite pour le dépôt au 26 octobre à minuit. Toutefois et compte tenu de l’afflux des prétendants à la présidentielle, la même autorité avait aussi entériné une série de mesures jugées nécessaires pour faciliter cette opération de dépôt de dossier. Des mesures clairement évoquées dans l’un de ses précédents communiqués rendus publics et dans lequel l’Anie avait invité l’ensemble des postulants à solliciter, au préalable, un rendez-vous «pour prise la prise en charge et la définition de l’opération de réception, et remplir un formulaire contenant le coordonnées du candidat et ses accompagnateurs ainsi que les matricules de véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription».

Hier encore, le chargé de communication de cette Autorité, Ali Draâ, à mis en relief l’efficience de cette procédure, ajoutant que l’examen des dossiers sera confié à une commission composée de 200 experts qui auront à statuer sur chacun d’eux dans un délai ne dépassant pas les 7 jours. Les postulants dont les dossiers seront traités par cette commission de l’Anie disposent d’un droit de recours auprès du Conseil constitutionnel. Ceci dans une ultime démarche avant le début de la campagne électorale, a encore précisé Ali Draâ.

Karim Aoudia