Cancer : tendance à la hausse

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a insisté, hier, sur la nécessité d’avoir des données «réelles» sur la situation du cancer et relevé leur importance pour la prise des décisions stratégiques dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 5e rencontre du Réseau national des registres de cancer, tenue à l’hôtel El-Aurassi (Alger), M. Mohamed Miraoui estime essentiel de s’appuyer sur une base de données efficientes permettant de recueillir les informations exactes des cancers et leur tendance, tout en rappelant la création en vertu de la décision du 18 février 2014 du registre national des cancers. «L'exploitation des données de 2017 confirme une tendance à la hausse des cancers en Algérie et dans le monde. Ceci est du notamment au vieillissement de la population à laquelle s’ajoutent les facteurs de risque environnementaux», a-t-il expliqué.

Evoquant les moyens de diagnostics précoces, il a considéré que cela a permis d’enregistrer des progrès «significatifs», notamment en matière de réduction du nombre de décès avant de rappeler la réalisation de plusieurs centres anti-cancers qui ont été dotés des équipements couvrant l’ensemble du territoire ainsi que la formation de la ressource humaine pour la mise en œuvre du plan cancer.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de l'échange des informations pour la consolidation des données du registre dans 48 wilayas et appelé le réseau à «continuer» son travail dans la mise en œuvre du plan qui touche à sa fin et à entamer la préparation du plan 2020/2024.

Le représentant de l'organisation mondiale de la santé a présenté la situation du cancer dans le monde à l’origine de 6 millions de décès annuellement, tout en enregistrant 18 millions nouveaux cas chaque année. La sous-directrice au ministère de la Santé chargée des maladies non transmissibles a relevé l’importance de la rencontre du réseau national des registres des cancers. «C’est une rencontre annuelle institutionnalisée au même temps que le registre en 2014», a expliqué le Dr Nadir, ajoutant que son objectif est de mettre en contact et en coordination les registres de wilayas pour assoir une situation nationale. «Ce réseau consolide chaque année la situation des nouveaux cas de cancers enregistrés au niveau des différentes structures de santé dans le but de présenter la situation du cancer en Algérie, le profil du cancéreux et la typologie ou l’organe le plus touché par rapport à l’atteinte liée à ces pathologies», a expliqué le Dr Djamila Nadir. Cette dernière assure que toutes les décisions prises sont basées sur ce registre et notera qu’il a une mission de prospection, de planification et d’organisation des structures de santé. «L’analyse faite depuis plusieurs années nous a permis de connaître les tendances et une modélisation pour les années à venir en vue d’une meilleure riposte et pour mieux répondre aux besoins de la population», a-t-elle noté, précisant que les données du registre font état de 45.000 nouveaux cas de cancers par année.



45.000 nouveaux cas de cancer par année



La sous-directrice au ministère de la Santé chargée des maladies non transmissibles a précisé que le cancer du sein représente que chez la femme plus de 54% de l’ensemble des cancers alors que le cancer colorectal qui a une relation directe avec l’hygiène alimentaire prend le dessus sur l’ensemble des cancers en étant le plus fréquent dans notre pays.

Elle a, par ailleurs, fait savoir qu’en 2014, le réseau des registres de cancer a assuré une couverture de 60% des données, précisant que grâce aux efforts qui ont été consentis par l’ensemble des intervenants durant les cinq dernières années, on est arrivé à 90% de couverture. «L’Algérie est classée parmi les premiers pays au monde en termes de couverture de registre de cancer. Une performance qui a été publiée dans les revues internationales, mettant, ainsi, l’Algérie au-devant dans ce domaine», s’est félicité le Dr Djamila Nadir.

Kamélia Hadjib