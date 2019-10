Don de sang : Hausse de 9,4% de la quantité de poches collectées

Au vu de l’augmentation des dons des citoyens, la quantité de sang collectée, à enregistré, au premier semestre de l'année en cours (2019), une hausse de avec 9,4%, à travers les 232 structures de transfusion sanguine du territoire national, soit 321 343 poches collectées par rapport au premier semestre de 2018. Ainsi, les donneurs bénévoles représentent 64%, dont 32% réguliers et 32% de la collecte est effectuée en collecte mobile. Telles sont les données énoncées hier, par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, lors de son intervention, à l’ouverture de la Journée nationale des Donneurs de sang. Une journée placée cette année, sous le thème : «Votre solidarité vous honore», à l’hôtel El-Aurassi.

Le ministre s’est également félicité de la hausse de ce taux, qui est «très importante pour les patients et les intervenants du secteur de la Santé». «Ce résultat, souligne t-il, intervient, aussi, en même temps que la multiplication des centres de transfusion sanguine à travers le territoire national».

Dans cette optique, et dans l’objectif d’instaurer une collaboration entre les établissements de santé en leur permettant de prendre en charge efficacement leurs malades en termes de disponibilité du sang, plus précisément, les rhésus rares, le premier responsable du secteur, a préconisé aux personnel de la santé, la mise en place d’un registre national des rhésus rares afin de mieux répondre aux attentes des malades. «Bien qu'il y a eu la création de plusieurs centres de don du sang à travers le pays, les défis demeurent toujours importants concernant la disponibilité de cette matière vitale» a-t-il observé, en ajoutant que «cette disponibilité du sang doit, également, suivre les normes de qualité, de sécurité et de sûreté requises «.

Selon le ministre, cet objectif exige « une meilleure organisation et une coordination entre les différents établissements de santé «. A cet effet, il rappelera les dispositions réglementaires liées à l’activité de transfusion sanguine prévues dans la nouvelle loi sur la santé.

Il a insisté su le fait que « la collecte de sang reste un service public gratuit basé sur la solidarité citoyenne «, insistant sur « l’interdiction formelle du caractère commercial de cette activité, s’agissant aussi bien du sang humain que du plasma et ses dérivés « toute en remerciant au passage, les citoyens donneurs, qui sont « les principaux acteurs de cette opération «.

De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, François Bla Nguessen, a notamment, recommandé la mise en place de systèmes nationaux assurant la coordination de toutes les activités de transfusion sanguine ainsi que le dépistage systématique du sang collecté afin de sécuriser les malades destinataires.

Tout en soulignant que la transfusion sanguine sauve des millions de personnes par an, l’intervenant a fait remarquer que sur les 112.5 millions de poches de sang collectées dans le monde, prés de la moitié provient des pays à revenus élevés où la transfusion sanguine concerne essentiellement les personnes de plus 65 ans, alors que dans les pays à faibles revenus, jusqu’à 67 du sang administré, est destiné aux enfants de moins de 5 ans.

Pour sa part, la directrice générale de l'Agence nationale du sang (ANS), Linda Ould Kablia, a insisté sur l'importance de ce geste (don de sang) qui «redonne de l'espoir à ceux qui l'ont perdu», relevant la «demande croissante» exprimée par les malades pour cet élément essentiel à leur vie.

Abondant dans ce sens, le président de la Fédération algérienne des donneurs de sang (FADS), Kaddour Gherbi, a plaidé pour l’instauration de la culture du don de sang au sein de la société et ce, «en dehors des situations d’urgence», dans la mesure où, a-t-il expliqué, «un maximum de donneurs sauvera un maximum de vies».

Par ailleurs, lors des différentes journées dédiées au don de sang et aux donneurs, la mobilisation des donneurs et du personnel de la transfusion sanguine a permis de collecter lors de la célébration de ces journées : Journée maghrébine des Donneurs de sang, le 30 mars dernier, 10.150 poches de sang et 7.642 poches de sang lors de la célébration de la Journée mondiale, le 14 juin dernier.

Le ministère des Affaires religieuses contribue également à la collecte du sang à travers les prêches, ce qui a permis, durant le mois de ramadhan dernier, la collecte de 44.182 poches de sang.

Kafia Ait Allouache