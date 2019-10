Santé et éducation : 33.000 nouveaux postes budgétaires en 2020

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a annoncé l’ouverture de plus de 33.000 nouveaux postes budgétaires courant 2020. Des postes nécessaires au fonctionnement des infrastructures de santé et d’éducation, nouvellement mises en service.

Présentant le projet de loi de finance 2020 lors de son audition devant les membres de la commission des finances à l’Assemblée populaire nationale, M. Loukal a précisé que le texte de loi prend en charge 33.179 postes budgétaires, dont 16.117 nouveaux postes, devant couvrir le fonctionnement de 1.353 établissements en voie de réception au profit des secteurs de la Santé, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Néanmoins, ces recrutements entraîneraient une hausse de 14 milliards de dinars de la masse salariale en 2020, malgré les mesures d’austérité clairement assumées, et qui se traduisent, en partie, par la non-substitution des départs à la retraite par l’ouverture de nouveaux postes budgétaires. «En 2020, quatre départs à la retraite sur cinq ne seront pas remplacés», a également indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal, lors de la présentation du projet de loi de finances 2020 en commission des finances et du budget de l’APN. «Seul un retraité sur cinq sera remplacé, exception faite de certains secteurs stratégiques», a-t-il affirmé.

Quant à l'intégration des employés de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) dans le secteur de la Fonction publique, et dont le nombre est estimé à quelques 700.000 employés, majoritairement des universitaires, le ministre a rassuré sur le fait que le Gouvernement, «réfléchit à la façon d'intégrer une partie de ces jeunes de manière graduelle».

Il est bon de signaler à ce propos, que les jeunes insérés dans le cadre du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) étaient prioritaires dans les opérations de placement classique au sein du monde du travail en 2018.



Placement de 269.993 demandeurs d’emploi en 2018, par l’ANEM



Dans ce contexte, les chiffres officiels font ressortir que sur un total de 407.038 bénéficiaires de ce dispositif, 100.000 n'ont pas encore bouclé une année depuis leur insertion.

Toutefois, la principale problématique qui se pose quant à la situation de ces jeunes était liée au fait que «72 % d'entre eux relèvent du secteur administratif», ce qui prolonge la durée de leur insertion, vu les conditions requises pour ce faire.

Selon le bilan du dispositif, plus de 2 millions de jeunes en ont bénéficié, dont 1,7 million insérés à titre permanent dans les différents modes disponibles au sein du marché de l'emploi, ajoutant que le montant total alloué à la mise en œuvre de ce dispositif depuis sa création en 2008 s'élève à 735 milliards de DA.

Durant les 9 premiers mois de 2018, 37.920 jeunes demandeurs d'emploi ont été insérés pour la première fois, précisant que 75 % des opérations d'insertion dans ce dispositif ont été enregistrées dans le secteur économique.

Aussi, les chiffres communiqués par l'Agence nationale de l'Emploi (ANEM), révèlent que cette dernière a procédé au «placement de 269.993 demandeurs d'emploi dans le cadre du placement classique de janvier à septembre 2018, soit une augmentation de plus de 6 % par rapport à la même période de 2017», outre quelques 20.950 primo demandeurs d'emploi ont été recrutés dans le cadre de Contrats de travail aidé (CTA).

En dépit des progrès «positifs» enregistrés en matière d'emploi, «plusieurs offres d'emploi n'ont pas encore été satisfaites pour moult raisons», d’autant plus que le «taux de satisfaction des offres d'emploi déposées dans le cadre du placement classique est estimé à 73% seulement». En effet, toujours selon le bilan de l’ANEM, «9.843 demandeurs d'emploi ont refusé les offres d'emploi dont 83% sont des hommes et 16% des universitaires». Ceci, en plus du fait que, «le travail dans le secteur privé et les salaires comptent parmi les causes récurrentes du refus enregistré au niveau des agences locales de l'emploi»

Salima Ettouahria