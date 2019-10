Maisons de l’entrepreneuriat : Toutes les wilayas en seront dotées

En visite de travail dans la wilaya de Tipasa, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a annoncé la création prochainement, d’une maison de l’entrepreneuriat dans chaque wilaya du pays en vue d’assurer un espace «propice» aux entrepreneurs, stagiaires et autres diplômés dans le cadre de l’accompagnement des efforts de développement économique, à travers le suivi des diplômés après leur fin de stage.

M. Dada Moussa Belkhir qui a eu l’occasion de visiter plusieurs structures de son secteur précisera que pour cette année, une décision a été émise pour la promotion de pas moins de 4.600 employés du secteur, notamment des enseignants de formation professionnelle spécialisés du 1er degré qui seront promus au 2e degré et a souligné qu’une décision portant sur recrutement assuré aux détenteurs de contrats de pré-emploi (CPE) se fera progressivement à partir de 2020. «Cette deuxième décision a pour objectif d’accorder la priorité du recrutement aux détenteurs de contrats de pré-emploi (CPE)», a-t-il ajouté, précisant à ce propos qu’il s’agit de milliers de jeunes employés issus de différentes structures qui n’ont pas bénéficié, depuis des années, d’une intégration comme stipulé par la Loi. Le ministre a assuré à ce propos que leur intégration sera «progressive» et par étapes suivant la disponibilité de postes budgétaires.

Pour rappel, la rentrée du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a enregistré plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques au niveau des centres de formation à travers le territoire national.

Les pouvoirs publics accordent comme chaque fois un intérêt «accru» à ce secteur stratégique pour l’accompagnement du développement socio-économique du pays, et cette année, il a été décidé de consacrer 380.000 postes à la formation professionnelle et 2.000 autres dans l'enseignement professionnel. Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 concernent la formation résidentielle, 128.400 autres la formation par apprentissage et 6.560 postes la formation à distance.

Les nouveaux postes viendront s’ajouter aux effectifs déjà sur place qui totalisent plus de 306.000 stagiaires. Ce qui donnera près de 700.000 stagiaires et élèves qui rejoindront les établissements lors de cette rentrée. Cette offre de formation concerne les 23 branches professionnelles de la nomenclature et 495 spécialités.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels accompagné par plusieurs membres du gouvernement assistera au premier cours type portant sur «Le rôle de la Formation professionnelle dans le développement de l’entrepreneuriat» qui sera dispensé, à l’occasion. Pour cette rentrée 2019, le secteur proposera 409 spécialités pour les formations diplômantes dont 123 pour les candidats d’un niveau de 3e AS, 92 au profit des candidats ayant un niveau scolaire du cycle primaire et 110 spécialités pour les formations qualifiantes. Concernant la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le secteur a prévu 700 nouveaux postes répartis sur cinq centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour les handicapés moteurs, à travers les wilayas d'Alger, Boumerdès, Laghouat, Skikda et Relizane, selon la même source.

Quant aux offres de formation au profit des jeunes justifiant d'un niveau scolaire de troisième année secondaire, le secteur propose 37.960 postes de formation.

Mohamed Mendaci