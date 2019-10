8e édition Hassi Messaoud Expo : intégration nationale par la compétitivité

De notre envoyé spécial : Tahar Kaidi

Le Salon international Hassi Messaoud Expo, fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers sera clôturé, aujourd’hui. Le bilan est des plus encourageants pour les entreprises nationales présentes en force à cette 8e édition.

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie est celui qui parmi ces entreprises avancent à pas sûrs pour affronter les concurrents internationaux. «Affronter», c’est bien le mot qui convient dans une conjoncture marquée par une concurrence rude. Le Pdg de la Société des ciments d’Ain El Kébira, Khaber Laid, indique que le groupe GICA «a exporté plus de 420.000 tonnes dans le premier semestre de cette année» même si le marché a été perturbé avec l’entrée d’autres concurrents, causant le dumping sur le marché du Bassin méditerranéen et celui de l’Afrique de l’Ouest. Ce dumping, explique le Pdg «a fait chuter le prix du sac de 32 à 27 dollars, ce qui a causé une crise conjoncturelle». Malgré cette «crise» l’Algérie qui importait, il y a trois ans quelques 6 millions de tonnes, est arrivée aujourd’hui, à satisfaire les besoins locaux à 100%». Une réalisation majeure pour le GICA, qui motive ses responsables à réfléchir sur la perspective d’exploiter l’excédent de la production avec «les nouvelles cimenteries qui sont entrées dans le marché commercial» il cite la zone de Biskra où la production avoisine les 7 millions tonnes en 2019, «une production qui n’existait pas, il y a deux ans de cela», explique M. Khaber, qui affirme qu’« il y a un équilibre du marché avec un besoin national qui est autour de 26 millions de tonnes». «Maintenant que le marché local est satisfait, pourquoi ne pas saisir cette opportunité et exporter ce produit phare ?» s’interroge M. Khaber avant de dire qu’«il faut réfléchir également à d’autres utilisations de cet excédent de ciment, notamment dans la construction des infrastructures et des chaussés au lieu d’utiliser le bitume que l’Algérie importe et qui coûte énormément cher au Trésor public». Le groupe GICA pense déjà à d’autres utilisations de cet excédent de ciment.

A l’occasion de ce Salon, les responsables ont présenté «le ciment pétrolier» dont la production sera écoulée, notamment sur le marché local d’abord grâce au partenariat avec le groupe Sonatrach. M. Khaber indique que le groupe GICA a obtenu la certification de ce nouveau produit au mois de juillet dernier. «Nous avons pu réaliser plusieurs contrats avec des entreprises s’activant dans le domaine pétrolier, et on a déjà expédié des livraisons à partir de la cimenterie d’Ain El-Kébira pour les filiales de Sonatrach et d’autres entreprises et c’est avec cette certification qu’on va dire deux fois stop à l’importation» avance-t-il. «Les gisements de calcaires sont aussi une richesse naturelle, la production de ciment est liée à la disponibilité de cette matière première, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup de pays africains» explique M. Khaber, qui invite les pouvoirs publics «à penser à exporter l’excédent de la production».



Les universités algériennes mises à contribution



M. Khaber est d’autant plus optimiste que, «l’Algérie est un pays vierge, les chantiers de grande envergure, un peu partout dans les régions du pays, attestent du grand boom en avant de notre économie, c’est pourquoi on attend l’appui des pouvoirs publics qui apporteront leur aide en la matière. M. Khaber fait référence à la décision de l’Etat de subventionner à hauteur de 50%, le transport des marchandises destinés à l’exportation. Une mesure adoptée l’année dernière «dont on attend la publication des décrets exécutifs». Pour sa part, le Pdg de la société de maintenance de l’Est (SME-GICA) M. Kitouni Rezki Farid-eddine, parle de «l’amélioration de la performance du groupe GICA, à travers les défis à relever que la SME se fixe chaque année». Il explique que, «pour cette année nous travaillons sur l’amélioration des techniques et outils de diagnostic». Auparavant pour y procéder, il était impératif d’arrêter toute la chaine de production, ce qui fait perdre aux cimenteries beaucoup d’argent, Aujourd’hui, ajoute M. Kitouni «avec la compétence acquise, nous nous parvenons à réaliser notre diagnostic sans recourir à l’arrêt total des unités de production». La SME propose à ses clients des études de diagnostic, «dans l’objectif de les accompagner, contrairement à ce que font les étrangers qui se contentent de proposer des recommandations basées sur des données propres, sans aucun suivi». Nous l’avons compris, «GICA est un groupe qui s’entraide» comme le laisse entendre M. Kitouni, et cela dans l’objectif de substituer la compétence locale aux bureaux d’études étrangers. C’est dans cette optique qu’un projet de partenariat avec l’université de Constantine, a été élaboré, pour la mise en place des programmes de simulation, un outil informatique et technique nécessaire dans la réalisation des diagnostics».

Le Pdg de la SME-GICA nous informe que son entreprise propose également ses services concernant la construction et la production des pièces pour les cimenteries. A cet effet, il informe «le parachèvement d’une étude de la faisabilité d’un autre défi que la SME s’est imposée : celui de la production de «la vérole à orifice», une pièce maîtresse dans la chaîne de production des usines de ciments». «Maintenant que toutes les pièces de la charpente et de la charbonnerie sont produites localement par la SME au profit des clients locaux, on peut dire que les cimenteries locales se sont algérianisées à 100%» a-t-il dit. Tout comme le Pdg du groupe GICA, M. Kitouni se félicite des résultats probants et de «la qualité du ciment algérien et sa compétitivité par rapport aux prix que d’autres concurrents proposent sur le marché».

A cet effet, au sujet des commandes provenant de Mali et du Niger, «seul le souci des transports empêche de satisfaire la demande». Des soucis liés aussi aux taxes imposées et aux procédures administratives, et les différentes opérations douanières. Aux responsables il lance un appel «il faut vraiment que les pouvoirs publics s’attèlent sur ces questions et envisager de coordonner les efforts, chacun à son niveau pour pourvoir surmonter les difficultés d’ordre technique et administratif, car s’agissant de la concurrence sur les marchés internationaux «nous sommes bien préparés, voire même tout aussi compétitifs», a-t-il conclu.

T. K.