Loin de toute ingérence

Le «sommet Russie-Afrique» est marqué également par la présence de près de 10.000 opérateurs économiques tous secteurs confondus.

De nombreux chefs d’entreprises et des opérateurs économiques de tous les secteurs : industrie, agriculture, mines, énergie, TIC, services construction, travaux publics et tourisme… sont attendus à Sotchi, et des signatures de contrats sont annoncées. Moscou veut gagner des marchés, trouver des relais diplomatiques et stratégiques, dans cette région du monde où elle conserve une coopération traditionnelle avec de nombreux pays depuis l’époque de l’URSS, mais qui a subi les revers de la disparition de l’ancienne Union soviétique.

C’est le premier sommet du genre et traduit un retour offensif de la Russie sur le continent noir, où la Chine et les pays occidentaux sont fortement présents, poussés par des ambitions grandissantes.

Au programme, l’économie occupe la première place. La coopération politique et sécuritaire n’est pas en reste. Les autres thèmes qui seront abordés ont trait aux technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique, aux minerais africains au profit des peuples d'Afrique. Des poids lourds seront là, du Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, au Nigérian, Muhammadu Buhari, tout comme des partenaires historiques tels l'Angolais Joao Lourenço ou plus récents comme le Centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. Treize rencontres bilatérales sont programmées. Occasion pour le président russe de renouveler tout l’intérêt qu’il accorde au continent, à la faveur d’investissements se chiffrant à des milliards de dollars. Moscou, compte, bien sûr, rattraper le retard enregistré ces cinq dernières années, en raison des sanctions économiques occidentales qui ont plombé sa croissance. Cette large ouverture vers l’Afrique vient donc à point nommé, tant il s’agit de diversifier les partenaires et explorer de nouvelles opportunités de coopération à même de booster cette croissance en berne. Sur le plan politique, la Russie veut aussi montrer que son influence n’a rien perdu de sa superbe, et l’avenir le confirmera ou l’infirmera. A la veille du sommet, Poutine a accusé dans la presse certaines anciennes puissances coloniales de pratiquer «l’intimidation» et «le chantage» pour conserver leur influence sur le continent. Lui ne demande «aucune contrepartie» à ses partenaires, insiste-t-il. Le commerce constitue un enjeu majeur, sur lequel, mise la Russie de Poutine. La Russie veut «au minimum doubler» en cinq ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré le président Vladimir Poutine. «Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture, ce qui est plus que ce que nous exportons d'armes qui représentent, elles, 15 milliards. Et nous sommes capables d'au minimum doubler ces échanges dans les quatre à cinq prochaines années», a déclaré le président russe lors de la session plénière de ce Sommet. C’est avec l’Afrique du Nord que la Russie entretient les échanges commerciaux les plus importants. En tête, l’Égypte et l’Algérie. Grâce à ces deux pays, la Russie est le premier exportateur d’armes vers l’Afrique. La future coopération russo-africaine, affirme le président Poutine, se fera loin de toute ingérence politique ou autre. Il s’agit là d’un gage de garantie, qui est susceptible d’enlever toute interprétation équivoque sur ce vif intérêt à l’endroit de l’Afrique. Mais Moscou a encore du chemin pour concurrencer la Chine ou les Occidentaux. Il convient de rappeler que la Russie, a annulé ces dernières années des dettes africaines à hauteur de 20 milliards de dollars. Au total, une trentaine d’États africains, à leur tête l’Algérie et l’Egypte, ont déjà signé des accords de coopération militaire ou technique avec les Russes.

Farid Bouyahia