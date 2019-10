1er sommet Russie - Afrique : Faire valoir le potentiel de coopération

Les travaux du 1er forum économique Russie-Afrique ont débuté, hier à Sotchi (Russie), en présence d’une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement de pays africains, dont le chef de l’État, Abdelkader Bensalah.

Le Forum se déroule au Centre médias principal du Parc olympique de la ville de Sotchi, sous la coprésidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et d'Abdelfattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Egypte, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine. Présent à l’évènement, le chef de l'Etat, M. Bensalah, conduit une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, et le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab. La participation de haut niveau de l’Algérie à l’évènement démontre la volonté de l’Algérie "de faire avancer les intérêts du continent africain, mais aussi ses propres intérêts", avait estimé la veille le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. L’évènement central de ce Forum est sa session plénière qui se tient sur le thème : "Russie-Afrique : faire valoir le potentiel de coopération". Le programme de cet évènement comprend également trois autres modules thématiques, à savoir "la consolidation des relations économiques", "la mise en place des projets conjoints", ainsi que "la collaboration dans les domaines sociaux et humanitaires". Ce Forum réunit les chefs d’Etat africains et des représentants des milieux d’affaires et des services publics russes, africains et internationaux, ainsi que des organisations de coopération du continent africain. Il servira de plateforme permettant la mise en place de conditions favorables pour le développement des relations économiques et commerciales entre la Russie et l'Afrique. A l’issue du Forum un nombre important de contrats dans le domaine économique et commercial et en matière d’investissements devrait être signé. En marge du Forum, une exposition est tenue pour présenter les avancées et le potentiel dans les domaines économique, scientifique, écologique et culturel.



Le président Poutine : « Les échanges commerciaux russo-africains avoisinent 20 milliards d’euros/an. »



Le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué que les échanges commerciaux russo-africains avoisinaient 20 milliards d’euros annuellement, affirmant qu'ils étaient "en deçà" du niveau souhaité par les deux parties. Dans une allocution à l'ouverture des travaux, le président russe a affirmé que "les échanges commerciaux et économiques entre la Russie et l’Afrique ont doublé ces dernières années pour atteindre les 20 milliards d’euros, mais ce montant reste très peu par rapport aux potentialités existantes". Il a, dans ce contexte, appelé au renforcement de la coopération pour la diversification des relations commerciales et économiques entre la Russie et les pays africains. M. Poutine a, par ailleurs, salué l’accord de création de la Zone de libres échanges africaine (ZLECAf). Il a estimé que la ZLECAf pourrait être un moyen pour dynamiser les échanges, notamment avec l’Union économique Eurasiatique, dont la Russie pourrait également y contribuer. Dans ce sens, il a annoncé la signature d’un accord à l’issue du Sommet entre l’Union Africaine et l’Union économique Eurasiatique dans le domaine commercial. Pour sa part, le président Al Sissi a souligné la nécessité de l’ouverture des pays africains sur les marchés internationaux, dont, celui de la Russie, ajoutant que la transformation économique de l’Afrique, l’amélioration du climat des affaires, ainsi que la préservation de la sécurité et la stabilité de la région "sont des nécessités pour lesquelles les pays africains doivent travailler". Après l’ouverture économique régionale attendue entre les pays africains dans le cadre de la ZLECAf, "les marchés de l’Afrique doivent s’ouvrir davantage à d’autres régions du monde pour dynamiser leurs échanges et leurs économies", a insisté le président égyptien. En outre, Al Sissi a appelé les institutions monétaires et financières mondiales à alléger et faciliter l’accès au financement des projets en faveur des pays africains, en précisant que la rencontre Russie-Afrique pourrait aboutir à des projets en communs "concrets", dont les populations africaines et russe seront bénéficiaires.

La Russie veut "au minimum doubler" en cinq ans ses échanges commerciaux avec l'Afrique, a déclaré le président Vladimir Poutine. "Nous exportons actuellement pour 25 milliards de dollars de nourriture, ce qui est plus que ce que nous exportons d'armes qui représentent, elles, 15 milliards. Et nous sommes capables d'au minimum doubler ces échanges dans les quatre à cinq prochaines années", a déclaré le président russe lors de la session plénière. "En Afrique, il y a de très nombreux partenaires potentiels qui ont de très bonnes perspectives de développement avec un énorme potentiel de croissance", a ajouté le premier responsable russe. Il a part ailleurs indiqué que la Russie avait ces dernières années annulé des dettes africaines à hauteur de 20 milliards de dollars. "Nous voulons (aussi) renforcer la présence de l'Etat (russe) en Afrique", a-t-il également affirmé.



La diversification des relations économiques au centre des débats



La diversification des relations commerciales et économiques entre la Russie et les pays africains a été au centre des débats du 1er Forum économique russo-africain. Outre la session plénière du Forum, animée sur le thème : "Russie-Afrique : faire valoir le potentiel de coopération", les travaux ont vu l'organisation de 28 panels de haut niveau, portant notamment sur la création des liens économiques, les projets communs et la collaboration entre la Russie et l'Afrique dans différents secteurs économiques. Au cours de ces panels, les perspectives de la coopération dans des domaines comme l'énergie et les mines, les finances, l'industrie, l'habitat et la construction, la santé, les technologies nucléaires, les infrastructures de transport, l'innovation et l'entreprenariat, ont été débattus par les participants russes et leurs invités africains. Les questions liées à la mise en œuvre de projets communs, aux conditions, et risques du partenariat, à l’investissement et au financement des projets, à la croissance économique, à la contribution de la jeunesse et au rôle de la femme dans le développement, figuraient également à l'ordre du jour des panels. Présente au Forum, la commissaire de l’Union Africaine, chargée des infrastructures et de l’énergie, Amani Abu-Zeid, a indiqué que l’Afrique constituait un "bloc économique important", affirmant que la création de la Zone de libre échanges africaine (ZLECAf) devrait dynamiser davantage les échanges commerciaux interafricains, mais également avec d’autres partenaires comme la Russie. Pour sa part, le ministre russe du Développement économique, Maxime Orechkine, a reconnu que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique étaient "minimes" jusqu’aux cinq dernières années où ils avaient été doublés pour atteindre 20 milliards d’euros. Les panels ont été marqués par l'annonce du financement "très prochainement" par deux banques russes de projets communs à hauteur de cinq milliards d’euros dans dix pays africains. Concernant la transformation et la valorisation localement des ressources naturelles de l'Afrique, débattue avec insistance, les participants ont souligné la nécessité de coopérer davantage à travers le montage de projets communs.

A signaler qu'une plateforme regroupera les recommandations dégagées par les travaux du Forum pour parvenir à réunir les conditions favorables au développement des relations économiques et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays d’Afrique.