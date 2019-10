Réforme du système des retraites : Quel mode d’emploi ?

L’avenir du système national des retraites est menacé. La CNR fait face, en fait, à de sérieuses difficultés financières et sa pérennité est en jeu. La caisse, qui traverse depuis quelques années déjà une période de «perturbation très importante» en matière de financement, connaît actuellement une situation critique qui «ne cesse de s’aggraver». La Caisse nationale des retraites, qui vit exclusivement des cotisations des salariés, éprouve de grandes difficultés quant à assurer désormais la régularité des paiements des pensions à quelque 3 millions d’affiliés, d’autant plus qu’on recense 6 millions de cotisants à la CNAS pour ce nombre de retraités, sachant que d’autres facteurs concourent au déséquilibre financier de la caisse, qui demeure «extrêmement précaire», pour reprendre les propos des responsables de la CNR. Une situation induite par la «faible» croissance des revenus de cotisations, de l'augmentation «constante» des dépenses, (un taux annuel estimé à 18% entre 2010 et 2018), en raison de la revalorisation annuelle des pensions de retraite, et le départ massif en retraite anticipée. Aujourd’hui, les cotisations des travailleurs ne suffisent plus à garantir les pensions de retraite sans apport externe, d’autant plus qu’«il faudrait cinq cotisants pour un retraité, alors qu’on est dans une situation où seulement deux travailleurs cotisent pour un retraité», déplorait le DG de la CNR. Depuis 2018, le gouvernement est venu à la rescousse en injectant dans ses caisses un montant de 500 milliards de dinars, soit 40% des besoins immédiats de la Caisse. Un apport renouvelé en 2019, alors que le déficit reste proche des 700 milliards de dinars. Les départ massifs dans le cadre du dispositif couvrant la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge, adoptés dans le cadre de l'ordonnance 97-13 du 31 mai 1997 complétant la loi 83-12, du 2 juillet 1983, relative à la retraite, constituaient, par conséquent, une option parmi d’autres, prise dans le sillage de l’action des pouvoirs publics, pour la protection des travailleurs salariés et les entreprises en difficultés.

Mais, en contrepartie, cette démarche avait sensiblement creusé les déficits de la Caisse nationale de retraites, d’où l’abandon de ce dispositif en janvier 2017, mais sans pour autant remettre la CNR sur les rails. L’expert en questions sociales, M. Noureddine Bouderba, reprochait récemment à la caisse, le fait de prendre en charge des dépenses qui sont censées être du ressort de l’État, en sus d’une mauvaise gestion de la CNR. Le premier responsable de la caisse revendiquait, pour sa part, «la réduction du taux de la pension de retraite à 60% du salaire au lieu de 80% actuellement», de «doubler le nombre des dernières années de travail dans le calcul de cette pension (10 au lieu de 5 ans)», tout en préconisant «un gel des 2,5% de revalorisation annuelle des pensions de retraite». On parle même de porter l’âge légal de retraite à 65 ans au lieu de 60 actuellement. Des options qui sont loin de faire le consensus, de part et d’autre. Le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Emploi vient de déclarer que «pour préserver la pérennité du système des retraites, les pouvoirs publics se sont engagés à garantir le versement des pensions des retraites, quelles qu’en soient les conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public, ces dernières années». Et c’est dans ce contexte de contraintes financières, que le secteur a initié un «large débat» regroupant «l'ensemble» des partenaires et parties concernées pour l'élaboration de propositions de réforme du système de retraites du régime des salariés, en prévision des assises sur la sécurité sociale prévues pour le 25 novembre prochain. «impossible de prendre des mesures dans le cadre global des réformes de la sécurité sociale et rester sur un système de financement classique, ancien et qui ne repose que sur une seule source de financement».

D. Akila