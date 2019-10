M. Bouderba, invité de notre forum : réformer le pilotage du système des retraites

«Le déficit de la Caisse nationale des retraites n’est pas en relation avec les départs en retraite sans condition d’âge, mais plutôt avec les décisions de l’État depuis les années 1980 impliquant la Sécurité sociale dans des charges qui ne sont pas les siennes.» Tels sont les propos de l’ancien cadre de la Caisse de Sécurité sociale (CNAS), M. Noureddine Bouderba, invité, hier à notre Forum, pour nous donner son avis d’expert sur les réformes du système des retraites.

Pour cet expert, également syndicaliste, il n’y a que la bonne gouvernance qui permettra à la question de la Sécurité sociale et de la retraite d’être résolue, sans toucher aux acquis des travailleurs et des retraités. «Seulement 9% de la population algérienne a atteint l’âge de la retraite de 60 ans. Sur cette population, seulement 50% ont une pension de retraite. Sur ce taux, plus de 60% de ces retraités ont une pension inférieure au SNMG. Avec une population aussi jeune et une faible catégorie de retraités, comment expliquer cette crise, si ce n’est par la mauvaise gouvernance ?» s’interroge notre invité.

Pour lui, «le déficit de la Caisse des retraites n’est pas en relation avec les départs en retraite sans condition d’âge, mais plutôt avec les décisions de l’État depuis les années 1980 impliquant la Sécurité sociale dans des charges qui ne sont pas les siennes». Il donne l’exemple du classement des victimes du 5 Octobre 1988 comme victimes d’accidents du travail et de donner ordre ainsi à la CNAS de prendre en charge toutes les indemnités. Il cite également les 20 milliards de dinars, soit l’équivalent de 400 milliards de dinars aujourd’hui, pris des caisses de la Sécurité sociale, pour financer tous les investissements de 1986 à 1989. «Tout cela a impacté directement les réserves des caisses, et ce sur plusieurs années. À chaque fois qu’il y a un problème, on cherche la solution facile en s’attaquant aux pauvres retraités et aux travailleurs. L’argument avancé est d’assurer la pérennité des caisses, une pérennité impossible à garantir tant que des solutions de fond n’ont pas été engagées», ajoute notre invité.



« Les recettes potentielles de toutes les caisses de la Sécurité sociale peuvent aller jusqu’à 1.600 milliards de DA, au lieu des 1.000 millions de DA collectés actuellement. »



L’expert, qui rejette catégoriquement ces réformes et affirme qu'il existe un potentiel «énorme sur 20 ou 30 ans», permettant de pérenniser leur fonctionnement, souligne que «les recettes potentielles de toutes les caisses de la Sécurité sociale peuvent aller jusqu'à 1.600 milliards de DA, au lieu des 1.000 millions de DA collectés actuellement», estimant que pour ce faire, «la solution doit consister à avoir une vision et une politique rationnelles de récolte des finances et de dépense de l'argent là où il faut». Pour lui, «il faut toute une politique sociale et des stratégies à mettre en place, pour sauver ces caisses et surtout les millions de personnes qui n’ont que cette ressource pour subvenir à leurs besoins». Étayant ses dires, M. Bouderba indique que la situation actuelle des caisses de la Sécurité sociale relève de la responsabilité de l’Etat, «étant donné qu’il est le premier responsable de cette situation de crise». En plus d’avoir «dépouillé les caisses de leurs réserves durant les années 1990», Noureddine Bouderba cite également «les différentes politiques de l’État qui n’encouragent pas à avoir un marché de l’emploi stable et productif».

De plus, il insiste sur l’absence de véritable volonté politique à collecter la ressource. Il cite, dans ce sens, les chiffres de l’ Office national des statistiques (ONS), quant au marché informel de l’emploi. «Cela s’ajoute à l’évasion fiscale et à l’exonération des nouveaux créateurs d’entreprise, via les dispositifs mis en place, de toutes déclarations à la CNAS pour des durées qui vont jusqu’à 3 années, voire plus. Toutes ces ressources peuvent vraiment redonner vie à ces caisses vides», estime notre expert.



Plan de sauvetage des Caisses : les neuf propositions de Bouderba



La solution ? Noureddine Bouderba préconise une série de mesures, dont essentiellement la lutte contre la non-déclaration des travailleurs et la sous-déclaration des salaires, permettant un gain potentiel de 200 milliards de dinars, et l’augmentation de 50% du SNMG sur 2 ans avec en contrepartie la hausse du taux de cotisation de la Sécurité sociale de 03%, dont 2% seront à la charge de l’employeur et 1% à celle du travailleur, avec minoration de l’IRG pour ce dernier dans le souci de protéger le pouvoir d’achat.

Dans son plan de sauvetage des caisses, il prévoit l’instauration d’une taxe contre la pollution et la protection de l’environnement, avec l’affectation d’une part aux caisses de Sécurité sociale au vu des dépenses engendrées à cause de ces phénomènes et l’affectation à la Sécurité sociale d’une partie des taxes douanières et à la consommation.

L’expert préconise également de ré-indexer la taxation, instaurée au profit des caisses de Sécurité sociale, des importateurs-distributeurs du médicament sur le chiffre d’affaires, au lieu de la marge bénéficiaire.

M. Bouderba propose aussi d’augmenter de 1,5 les cotisations, de lutter contre le marché informel, de renforcer l’assurance personnes pour les accidents de la route, d’instaurer un taux modulable pour les accidents du travail, de faire payer les allocations familiales par les employeurs. Dans un souci de réduire les charges, il propose de dissoudre la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et de transférer le risque assurance chômage à la CNAS, tout en supprimant tout financement en appui à l’emploi, estimé annuellement à 42 milliards de dinars, et qui ne devrait pas reposer sur les cotisations des salariés, mais sur le Trésor public, ainsi que la création d’un organe de coordination entre la CNR et la CNAS, en attendant leur fusion.

Notre invité appelle, enfin, à la lutte contre les formes de discrimination caractérisées essentiellement par les salaires à vie aux cadres supérieurs de l’État, assurés par le Fonds de réserve des retraites (FSR) et financés essentiellement par le contribuable.

Farida Larbi

---------------------------------

Pour la création d’un observatoire de la sécurité sociale

L’expert des questions sociales, ancien administrateur de la CNAS, Noureddine Bouderba, a plaidé pour la création un observatoire qui «démocratisera la gestion de toutes les caisses» et l’ouverture de ses organismes à tous les syndicats et représentants des travailleurs, et pas seulement l’UGTA Selon notre invité, «on peut sauver le système de la Sécurité sociale, si l’on opte pour une gouvernance plus structurée», mettant en exergue les avantages de modernisation et la démocratisation du système de Sécurité sociale.

Lors de son allocution, le militant syndicaliste à l’UGTA a aussi mis le doigt sur les failles du système, qui «adopte une politique classique, notamment dans la rentabilité des ressources», précisant que «nous avons les potentialités nous permettant de mieux couvrir les dépenses au profit des bénéficiaires des services de la sécurité sociale». À cette occasion, M. Bouderba a tenu à préciser que «peu importe les circonstances où les bouleversements politiques, l’Etat est responsable de la pérennité de la Sécurité sociale». Après avoir indiqué que «la crise actuelle dans le système de la sécurité sociale est due au cumul des décisions immédiates et irréfléchies, prises par les anciens gouvernants, dont l’obligation au départ de la retraite pour les ouvriers âgés plus de 60 ans en 2016», il a affirmé que ces décisions ont fait exploser le nombre de retraités, qui est passé, en l’espace d’une année, de 17.000 à 35.000 retraités, indiquant qu’en 2017, plus de 280.000 se sont inscrit pour partir à la retraite.

Hamza Hichem