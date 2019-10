Le projet de loi sur les hydrocarbures devant l’APN : Favoriser l’investissement en préservant l’intérêt national

«La satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures constitue une priorité. L’approvisionnement du marché national en hydrocarbures est assuré par l’Entreprise nationale», lit-on dans l'article 121 du projet de loi, dont l'APS a obtenu une copie. Il est indiqué dans ce cadre que l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au co-contractant de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures.

Les termes, conditions et modalités de contribution du co-contractant à l’approvisionnement du marché national en hydrocarbures, sont définis dans l’acte d’attribution et repris dans le contrat d’hydrocarbures. «Les quantités d’hydrocarbures prélevées au titre de la contribution du co-contractant sont cédées à l’Entreprise Nationale», précise un chapitre du projet de loi, intitulé «la contribution aux besoins du marché national». Le prix de cession des quantités d’hydrocarbures liquides prélevées au titre de la contribution du co-contractant est le prix de base déterminé conformément aux dispositions de l’article 206 de la future loi. Par ailleurs, le projet de loi précise dans son article 207 que le prix de cession des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution est la moyenne des prix pondérés par les quantités de gaz des différents contrats de vente, issues du périmètre objet du contrat d’hydrocarbures concerné. «Pour les hydrocarbures liquides destinées au marché national, les prix fixés, conformément aux dispositions de l'article 149 pour le pétrole brut et le condensat et aux dispositions de l'article 150 pour les carburants et les GPL», stipule l'article 206 du projet de loi. Ainsi, «les prix du pétrole brut et du condensat» ‘‘entrée raffineries’’ sont calculés pour chaque année par l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), selon une méthodologie et des modalités qui est définie par voie réglementaire. Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer aux vendeurs un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par l'ARH, selon l'article 149. Quant aux prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, ils «doivent inclure les coûts et charges supportés par l'activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat «entrée raffinerie» et par l'activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité», stipule l'article 150 de projet de loi. Il est aussi précisé dans le même article que la liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire. Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par ARH. D'autre part, il est précisé que les besoins du marché national en gaz à moyen et à long termes, qui ne peuvent être couverts par l’Entreprise nationale, sont déterminés par ALNAFT 90 jours avant le début de chaque année civile. ALNAFT procède à l’évaluation de ces besoins en concertation avec l’Autorité chargée de la régulation du gaz et l’Entreprise nationale, sur la base des informations et données fournies par ces dernières, selon l'article 123 de projet de loi. Il est aussi affirmé que «toute production de gaz d’un périmètre, destinée à approvisionner le marché national, à l’exception des besoins pour la réinjection et le cyclage, doit être conforme aux spécifications du gaz naturel».



Préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et services



Dans un autre chapitre relatif au «contenu local», il est précisé que «le contrat d’hydrocarbures inclut des stipulations qui accordent une préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais de livraison soient compétitifs». Les parties contractantes et leurs sous-traitants ont recours en priorité au personnel algérien pour les besoins des opérations amont. A cette fin, «les parties contractantes prennent en charge, et assurent, directement ou indirectement, au début des opérations amont, la formation de personnel algérien couvrant l'ensemble des qualifications requises pour la conduite des opérations amont, dans les conditions fixées dans le contrat d’hydrocarbures», lit-on dans l'article 125 du projet de loi. Sur un autre registre, le projet de loi consacre toute une partie pour des activités aval dans laquelle, il évoque notamment le transport par canalisation. Il est précisé, à ce propos, que le transport par canalisation des hydrocarbures est exercé par l'Entreprise nationale sur la base d'une concession de transport par canalisation octroyée par arrêté du ministre. La demande de concession de transport par canalisation est soumise à l'ARH qui formule une recommandation au ministre. Les termes et les conditions de cette concession sont définis dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du ministre. «Les concessions de transport par canalisation sont octroyées pour une durée de 30 ans. Cette durée peut être prolongée aux conditions fixée dans la concession de transport par canalisation», selon l'article 130 du projet de loi. Selon le projet de loi, «les concessions de transport pour les canalisations internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales, dont l'origine est sur le territoire national sont octroyées par le ministre après approbation du Conseil des ministres».



Les prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers, déterminés



Les prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national ont été déterminés dans le projet de loi.

«Le prix de vente du gaz naturel à un client, dont les quantités annuelles consommées sur le marché de territoire national pour ses propres besoins sont supérieurs ou égales au seuil défini par arrêté du ministre est librement négocié», stipule l'article 146. Pour ces quantités, le client doit conclure un contrat de vente et d'achat de gaz naturel pour le marché national avec l'Entreprise nationale et/ou le co-contractant. Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le client bénéficie du droit d'accès au réseau de transport du gaz conformément à la législation relative à la distribution du gaz par canalisation. «Le droit d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures garanti sur la base du principe du libre accès des Tiers, moyennant le paiement d'un tarif non discriminatoire», stipule l'article 131 du même projet de loi. Quant au prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destinés au marché national, il est déterminé par l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), selon une méthodologie et des modalités qui sont définies par voie réglementaire. Il est notifié pour chaque année civile, par l'ARH. «Pour leur approvisionnement, les producteurs d'électricité et les distributeurs de gaz destinés au marché national doivent conclure un contrat de vente et d'achat avec l'Entreprise nationale et/ou un co-contractant», selon l'article 147 de la future loi. S'agissant des prix de vente des produits pétroliers destinés au marché national, l'article 148 du projet de loi stipule qu'ils sont libres, à l'exception de ceux applicables aux carburants et aux GPL (gaz de pétrole liquéfié) déterminés en application de l'article 150. «Les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, doivent inclure les coûts et charges supportés par l'activité raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffinerie, et par l'activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité», stipule le projet de loi dans son article 150. Il est aussi précisé dans le même article que «la liste des carburants et des GPL, la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire. Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par l'ARH». S'agissant des prix du pétrole brut et du condensat, entrée raffineries, ils sont calculés pour chaque année par l'ARH, selon une méthodologie et des modalités qui est définie par voie réglementaire. «Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer aux vendeurs un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par l'ARH», selon l'article 149. Par ailleurs, le projet de loi consacre une partie à des dispositions communes aux activités d'hydrocarbures dans deux de ses chapitres, à savoir les obligations en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ainsi que le régime d'autorisation d'exploitation spécifique aux installations des activités d'hydrocarbures. Pour le premier chapitre, il est stipulé dans l'article 151 de la future loi que «toute personne exerçant une activité d'hydrocarbures respecte les meilleures pratiques en vue de prévenir tous risques ou dommage aux personnes, aux biens, aux installations et l'environnement». Concernant le second chapitre, il est précisé que les installations et ouvrages relevant des activités d'hydrocarbures sont soumises au régime spécifique d'autorisation d'exploitation. «La mise en exploitation des installations et ouvrages relevant des activités d'hydrocarbures doit préalablement faire l'objet d'une autorisation d'exploitation délivré par le ministre ou par le wali territorialement compétent», lit-on dans l'article 156 du projet de loi.



Les activités d’hydrocarbures soumises au contrôle



Les activités d’hydrocarbures sont soumises au contrôle et des sanctions ont été proposées dans le projet de loi qui y consacre toute une partie intitulée : «Infractions, sanctions et recours». La partie en question comprend un chapitre relatif au contrôle des activités d’hydrocarbures dans lequel, il est indiqué que «les Agences hydrocarbures peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions et lorsqu'elles l'estiment nécessaire, requérir de chaque personne exerçant des activités d’hydrocarbures toute correction et/ou modification sur les actes et méthodes utilisées dans la conduite des activités d'hydrocarbures». Quant aux sanctions relatives aux activités d'hydrocarbures, il est stipulé dans l'article 225 que «pour tout retard ou défaut de déclaration et/ou de paiement des sommes dues (...) une majoration d’un pour mille par jour de retard est appliquée. L’absence ou le dépôt tardif de déclaration portant la mention ‘‘Néant’’ ou relative à des opérations exonérées ou se rapportant à des impôts dont la base est négative, entraîne l'application d'une amende de cent mille (100.000) dinars». Sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la violation d'une des dispositions de la future loi, relevant des missions d’ALNAFT, ou d’une quelconque prescription de l’autorisation de prospection, de la concession amont ou de l’acte d’attribution, par le prospecteur, l’Entreprise nationale ou les parties contractantes, est passible de suspension ou de retrait de l’autorisation de prospection, de l’acte d’attribution ou de la concession Amont. Les sanctions sont prononcées et notifiées par ALNAFT après constatation de l'infraction et mise(s) en demeure d'y remédier, restée(s) infructueuse(s), stipule l'article 226 du projet de loi, adopté par le Conseil des ministres dimanche 13 octobre courant. Quant à l'article 227 dudit projet, il est stipulé que «sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'ARH peut imposer au concessionnaire ou à l'opérateur aval, en cas de violation constatée d'une quelconque disposition de la présente loi et de ses textes d’application ou d’une quelconque disposition de la concession de transport ou d’une autorisation d’exercice, et à laquelle il n’a pas été remédié, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois à compter de la notification du manquement, une astreinte journalière de cent mille (100.000) dinars algériens par jour». Le montant définitif de l’astreinte est notifié par l'ARH à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale, lit-on encore. Dans le même sillage, l'article 228 stipule que «sans préjudice des sanctions et des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur : toute violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux matières énoncées à l’article 10 du projet de loi, des prescriptions de l’autorisation de mise en produit d’un puits ou celles d’une autorisation d’exploitation délivrée par le ministre, est constatée par l'ARH qui met en demeure la personne défaillante d’y remédier». Si cette dernière n’a pas procédé aux corrections nécessaires dans le délai fixé dans la mise en demeure, elle est passible d’une astreinte journalière de cent mille (100.000) dinars algériens qui commence à courir à l’expiration de ce délai et qui s’étale sur une durée maximale de trente (30) jours. Si, à l’expiration de cette durée, la personne défaillante n'a toujours pas remédié à la situation, l’autorisation de mise en produit du puits est suspendue ou retirée par l'ARH et l’autorisation d’exploitation est suspendue ou retirée par le ministre sur recommandation de l'ARH, précise le projet de loi.

Le montant définitif de l’astreinte est notifié par l’ARH à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale, précise-t-on. Il s'agit aussi de toute violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux matières énoncées à l’article 10 du projet de loi ou des prescriptions d'une autorisation d’exploitation délivrée par le wali, est constatée par les services territorialement compétents en charge de la sécurité industrielle et de la protection de l’environnement et mettent en demeure la personne défaillante d’y remédier. Si cette dernière n’a pas procédé aux corrections nécessaires dans le délai fixé dans la mise en demeure, elle est passible d’une astreinte journalière de cent mille (100.000) dinars algériens qui commence à courir à l’expiration de ce délai et qui s’étale sur une durée maximale de trente (30) jours, lit-on dans le document. Si, à l'expiration de cette durée, la personne défaillante n'a toujours pas remédié à la situation, l’autorisation d’exploitation est suspendue ou retirée par le wali. Le montant définitif de l’astreinte est notifié par le wali à la personne défaillante qui s’en acquitte auprès de l’administration fiscale. Enfin, dans un chapitre consacré aux recours, il est indiqué que «les décisions prises par les Agences hydrocarbures dans le cadre de l'exercice de leurs missions sont susceptibles de recours devant les juridictions algériennes compétentes selon les termes du code de procédures civile et administrative».